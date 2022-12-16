WTA16 декабря 2022, 22:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:24
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Лимож. Калинина сразится в финале с обидчицей Костюк
Украинка узнала соперницу в матче за титул
16 декабря 2022, 22:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:24
621
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Клара Таусон из Дании (№115 WTA) стала второй финалисткой турнира WTA 125 в Лиможе.
В матче 1/2 финала 19-летняя теннисистка переиграла Лучию Бронцетти из Италии (№57 WTA).
Лимож. 1/2 финала
Клара Таусон (Дания) – Лучия Бронцетти (Италия) – 6:3, 7:5
В финале Таусон сразится против первой ракетки Украины Ангелины Калининой (№47 WTA).
В первом круге Клара остановила еще одну украинку Марту Костюк (№71 WTA).
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Комментарии 1
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Шкода, краще була б італійка, тоді за результат можна було б майже не хвилюватися. Зараз все ще далеко не зрозуміло, виграш на минулому тижні абсолютно нічого не означає.
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