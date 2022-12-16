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WTA
16 декабря 2022, 22:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:24
621
1

Лимож. Калинина сразится в финале с обидчицей Костюк

Украинка узнала соперницу в матче за титул

16 декабря 2022, 22:08 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:24
621
1
Лимож. Калинина сразится в финале с обидчицей Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Клара Таусон из Дании (№115 WTA) стала второй финалисткой турнира WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/2 финала 19-летняя теннисистка переиграла Лучию Бронцетти из Италии (№57 WTA).

Лимож. 1/2 финала
Клара Таусон (Дания) – Лучия Бронцетти (Италия) – 6:3, 7:5

В финале Таусон сразится против первой ракетки Украины Ангелины Калининой (№47 WTA).

В первом круге Клара остановила еще одну украинку Марту Костюк (№71 WTA).

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Ангелина Калинина WTA Лимож Клара Таусон Лючия Бронцетти
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Шкода, краще була б італійка, тоді за результат можна було б майже не хвилюватися. Зараз все ще далеко не зрозуміло, виграш на минулому тижні абсолютно нічого не означає.
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