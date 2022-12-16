Лимож. Калинина сразится в финале с обидчицей Костюк

Клара Таусон из Дании (№115 WTA) стала второй финалисткой турнира WTA 125 в Лиможе.



В матче 1/2 финала 19-летняя теннисистка переиграла Лучию Бронцетти из Италии (№57 WTA).



Лимож. 1/2 финала

Клара Таусон (Дания) – Лучия Бронцетти (Италия) – 6:3, 7:5



В финале Таусон сразится против первой ракетки Украины Ангелины Калининой (№47 WTA).



В первом круге Клара остановила еще одну украинку Марту Костюк (№71 WTA).