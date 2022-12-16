Лимож. Калинина обыграла неудобную россиянку на пути в финал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 125 в Лиможе.



В матче 1/2 финала украинка переиграла Анну Блинкову (№80 WTA).



Лимож. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 7:5, 6:4



Это была шестая очная встреча и только первая победа украинки.



В финале Ангелина сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).