Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лимож. Калинина обыграла неудобную россиянку на пути в финал
WTA
16 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:17
1366
6

Лимож. Калинина обыграла неудобную россиянку на пути в финал

Ангелина одержала первую победу над Блинковой после пяти подряд поражений

16 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:17
1366
6
Лимож. Калинина обыграла неудобную россиянку на пути в финал
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 125 в Лиможе.

В матче 1/2 финала украинка переиграла Анну Блинкову (№80 WTA).

Лимож. 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 7:5, 6:4

Это была шестая очная встреча и только первая победа украинки.

В финале Ангелина сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).

По теме:
Ангелина Калинина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Это россиянка. Известна следующая соперница Калининой в Лиможе
Ангелина Калинина Анна Блинкова WTA Лимож
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Футбол | 16 декабря 2022, 16:25 10
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф

Рауль Рианчо хочет вернуться в рпл

Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF
Теннис | 16 декабря 2022, 15:15 0
Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF
Лучшие из лучших. Надаль и Свентек – чемпионы мира по версии ITF

Испанец в пятый раз получит эту награду, а полька – впервые

Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Футбол | 16.12.2022, 11:15
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
Футбол | 16.12.2022, 17:15
У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»
Футбол | 15.12.2022, 20:13
Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»
Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анна Савоськіна
Нарешті!!! Ніяких блінкових на міжнародних змаганнях взагалі бути немає, хай на болотах грають, а з такими габаритами ще й вагову категорію треба встановлювати ...
Ответить
+4
Sashamar
В кінці трохи руки затрусилися, мабуть від незручності суперниці. А так красиво обіграла
Ответить
+4
Andrey_1992
умнічка 
Ответить
+3
Александр Ад
молодець,обіграла представницю рашистостану,настрий відразу покращився!Геля грала добре,но психіка трохи заважала.Бажаю успіху в фіналі!
Ответить
+2
sirjoga
Оце по-нашому) 
Ответить
+1
Alehandro
Якщо б ще замість рукостискання кацапці в харю плюнула, ціни б їй не було..)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
14.12.2022, 20:45 5
Война
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
14.12.2022, 17:33 20
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 03:45
Биатлон
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
14.12.2022, 18:25 28
Другие виды
Три француза и три аргентинца. Обновлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
Три француза и три аргентинца. Обновлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
15.12.2022, 12:25
Футбол
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
15.12.2022, 15:30
Бокс
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
15.12.2022, 09:50 2
Футбол
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
15.12.2022, 08:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности