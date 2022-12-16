WTA16 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:17
1366
6
Лимож. Калинина обыграла неудобную россиянку на пути в финал
Ангелина одержала первую победу над Блинковой после пяти подряд поражений
16 декабря 2022, 19:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:17
1366
6
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 125 в Лиможе.
В матче 1/2 финала украинка переиграла Анну Блинкову (№80 WTA).
Лимож. 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Блинкова – 7:5, 6:4
Это была шестая очная встреча и только первая победа украинки.
В финале Ангелина сразится против Клары Таусон (№115 WTA) или Лучии Бронцетти (№57 WTA).
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Комментарии 6
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Нарешті!!! Ніяких блінкових на міжнародних змаганнях взагалі бути немає, хай на болотах грають, а з такими габаритами ще й вагову категорію треба встановлювати ...
В кінці трохи руки затрусилися, мабуть від незручності суперниці. А так красиво обіграла
умнічка
молодець,обіграла представницю рашистостану,настрий відразу покращився!Геля грала добре,но психіка трохи заважала.Бажаю успіху в фіналі!
Оце по-нашому)
Якщо б ще замість рукостискання кацапці в харю плюнула, ціни б їй не було..)
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