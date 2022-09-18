Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на турнире WTA 250 в Словении в парном разряде.

В матче за титул украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла тандем Кристина Букша / Тереза Михаликова (Испания / Словакия).

Порторож. Финал парного разряда

Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Кристина Букша / Тереза Михаликова – 6:4, 6:0

Для Марты это первый титул на таком уровне. Ранее она один раз играла в финале, но выиграть не смогла.

Для Мартинцовой это также был первый титул, ранее она проиграла два финала.