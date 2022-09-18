Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
Марта добыла победу с Терезой Мартинцовой на соревнованиях в Словении
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на турнире WTA 250 в Словении в парном разряде.
В матче за титул украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла тандем Кристина Букша / Тереза Михаликова (Испания / Словакия).
Порторож. Финал парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Кристина Букша / Тереза Михаликова – 6:4, 6:0
Для Марты это первый титул на таком уровне. Ранее она один раз играла в финале, но выиграть не смогла.
Для Мартинцовой это также был первый титул, ранее она проиграла два финала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины по теннису прокомментировал противостояние с Венгрией
Любители бокса в ожидании чемпионского боя в ночь с 17 на 18 сентября
Вітання Марті з першим успіхом на рівні WTA. Сподіваюся, не останнім.