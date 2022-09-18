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WTA
18 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:51
767
6

Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде

Марта добыла победу с Терезой Мартинцовой на соревнованиях в Словении

18 сентября 2022, 17:44 | Обновлено 18 сентября 2022, 17:51
767
6
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
WTA. Тереза Мартинцова и Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на турнире WTA 250 в Словении в парном разряде.

В матче за титул украинка в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла тандем Кристина Букша / Тереза Михаликова (Испания / Словакия).

Порторож. Финал парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Кристина Букша / Тереза Михаликова – 6:4, 6:0

Для Марты это первый титул на таком уровне. Ранее она один раз играла в финале, но выиграть не смогла.

Для Мартинцовой это также был первый титул, ранее она проиграла два финала.

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Марта Костюк Тереза Мартинцова смотреть онлайн Кристина Букша Тереза Михаликова
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
Виявилося, для першого парного титулу потрібно, щоб партнерка Марти була явною лідеркою у парі, а не вона сама. Мартінцова значно старша за Марту, і харизми у неї чимало. Майстерності, правда, не так багато, але у цій парі то не головне. Якщо величезні таргани у голові Марти комусь підпорядковані, то на виході отримуємо дуже пристойну гру. Тепер з одиночкою б щось зробити.
Вітання Марті з першим успіхом на рівні WTA. Сподіваюся, не останнім. 
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+5
Andrey_1992
ЄЄЄЄЄ, нарешті титул у Марти!!!! Тепер би і в одиночному розряді взяти!
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+5
Spectra
Наконец-то! Ждём титул в одиночке, как раз в конце сезона, будут более слабыми турниры, так что шанс будет.
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+4
Александр Ад
урааа Слава Україні!
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+3
kollekciy
Марту вітаю з бажаним титулом на WTA, хоч і в парі. Дуже жалко що на US open Марта чомусь грала не з Терезою, а з китаянкою. Там Марта грала краще ніж тут, а іменита китаянка не допомагала. А, на цьому турнірі Тереза явно рятувала пару. Пара Марти з Терезою могла на  US open пройти значно далі.
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+2
Александр Науменко
З почином. Героям слава!.
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+2
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