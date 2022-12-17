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17 декабря 2022, 19:15 |
2241
3

Экс-голкипер сборной Украины: «Инфантино – редкостный пи****с»

Рустам Худжамов резко высказался в сторону президента ФИФА

17 декабря 2022, 19:15 |
2241
3
Экс-голкипер сборной Украины: «Инфантино – редкостный пи****с»
Instagram. Рустам Худжамов

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал запрет ФИФА выступить Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ-2022 с месседжем мира:

«Во-первых, Джанни Инфантино – редкостный п*****с по своей сути. Абсолютный. А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будете делать то, что тебе необходимо.

Не дать выступить перед всем миром... Инфантино, если обратиться к нему, ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Для чего ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п*******н свинособакам, что просто капец».

Ранее экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал решение легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко сделать совместное фото с Джанни Инфантино.

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ФИФА Рустам Худжамов Джанни Инфантино Владимир Зеленский российско-украинская война
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Комментарии 3
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Gargantua
в мире войны не прекращаются ни на минуту. 
и ФИФА никому по этому поводу не предоставляет политическую трибуну на футбольных матчах.
не Украине не предоставляет, а вообще никому.
потому надо быть просто адекватными, как бы ни захлестывали эмоции.
Демарши в футболе никак не помогут, а только ухудшат положение.
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+1
OKs100
Вот поэтому мне не нравится футбол. Тут всё решает коррупция и деньги. Спортивной составляющей давно уже нету.
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