Экс-голкипер сборной Украины: «Инфантино – редкостный пи****с»
Рустам Худжамов резко высказался в сторону президента ФИФА
Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал запрет ФИФА выступить Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ-2022 с месседжем мира:
«Во-первых, Джанни Инфантино – редкостный п*****с по своей сути. Абсолютный. А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будете делать то, что тебе необходимо.
Не дать выступить перед всем миром... Инфантино, если обратиться к нему, ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Для чего ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п*******н свинособакам, что просто капец».
Ранее экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал решение легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко сделать совместное фото с Джанни Инфантино.
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и ФИФА никому по этому поводу не предоставляет политическую трибуну на футбольных матчах.
не Украине не предоставляет, а вообще никому.
потому надо быть просто адекватными, как бы ни захлестывали эмоции.
Демарши в футболе никак не помогут, а только ухудшат положение.