Экс-голкипер сборной Украины: «Инфантино – редкостный пи****с»

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал запрет ФИФА выступить Владимиру Зеленскому перед финалом ЧМ-2022 с месседжем мира:

«Во-первых, Джанни Инфантино – редкостный п*****с по своей сути. Абсолютный. А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будете делать то, что тебе необходимо.

Не дать выступить перед всем миром... Инфантино, если обратиться к нему, ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Для чего ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п*******н свинособакам, что просто капец».

Ранее экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал решение легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко сделать совместное фото с Джанни Инфантино.