Чемпионат мира16 декабря 2022, 15:40 |
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ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино
Бразилец опубликовал фото в сторис, но уже удалил
16 декабря 2022, 15:40 |
1761
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Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и звездным бразильцем Кака.
Кака вместе с Шевченко выступал в итальянском «Милане». Именно он опубликовал это фото у себя в сторис в Instagram, но уже удалил. Инфантино сделал репост к себе на страницу, а легендарный украинский футболист репост не сделал.
Ранее стало известно, что ФИФА запретила Зеленскому выступить перед началом финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
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Комментарии 1
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По лицу Шевы сразу видно, что фото с инфантино его не особо радует.
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