ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и звездным бразильцем Кака.

Кака вместе с Шевченко выступал в итальянском «Милане». Именно он опубликовал это фото у себя в сторис в Instagram, но уже удалил. Инфантино сделал репост к себе на страницу, а легендарный украинский футболист репост не сделал.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила Зеленскому выступить перед началом финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре.