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  4. ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 15:40 |
1761
1

ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино

Бразилец опубликовал фото в сторис, но уже удалил

16 декабря 2022, 15:40 |
1761
1
ФОТО. Шевченко сфотографировался с Кака и Инфантино
Twitter. Андрей Шевченко и Кака

Экс-главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и звездным бразильцем Кака.

Кака вместе с Шевченко выступал в итальянском «Милане». Именно он опубликовал это фото у себя в сторис в Instagram, но уже удалил. Инфантино сделал репост к себе на страницу, а легендарный украинский футболист репост не сделал.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила Зеленскому выступить перед началом финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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Андрей Шевченко Джанни Инфантино Кака фото
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Источник Sport.ua
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По лицу Шевы сразу видно, что фото с инфантино его не особо радует.
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