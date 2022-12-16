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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 14:17 | Обновлено 16 декабря 2022, 14:37
1003
5

Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала

Послание мира ФИФА не интересует

16 декабря 2022, 14:17 | Обновлено 16 декабря 2022, 14:37
1003
5
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
president.gov.ua

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить с обращением по видео перед стартом финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

К удивлению Зеленского и Офиса президента, ФИФА отказала в возможности показать видео с обращением о мире и российской агрессии против Украины.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага», — заявил источник CNN.

При этом сообщается, что переговоры с ФИФА продолжаются, но организация вряд ли допустит «обращение мира» перед стартом финального матча.

Игра состоится 18 декабря.

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ФИФА Владимир Зеленский российско-украинская война ЧМ-2022 по футболу
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Источник CNN
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Краще не Зеленського з закликом до миру запустити, а Соловьйова з закликом знищити весь світ.
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0
Dmitriy Svistak
Фіфа це куплена росією організаціє-про що мова може йти-це нонсенс.
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0
nomah2
У ФІФІ і УЄФА - одні гондони ,як не крути.
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0
ass36
Спорт и политика две вещи не совместимые. 
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-4
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