Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Послание мира ФИФА не интересует
По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить с обращением по видео перед стартом финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.
К удивлению Зеленского и Офиса президента, ФИФА отказала в возможности показать видео с обращением о мире и российской агрессии против Украины.
«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага», — заявил источник CNN.
При этом сообщается, что переговоры с ФИФА продолжаются, но организация вряд ли допустит «обращение мира» перед стартом финального матча.
Игра состоится 18 декабря.
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