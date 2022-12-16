Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала

По информации CNN, президент Украины Владимир Зеленский хотел выступить с обращением по видео перед стартом финала чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

К удивлению Зеленского и Офиса президента, ФИФА отказала в возможности показать видео с обращением о мире и российской агрессии против Украины.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для всеобщего блага», — заявил источник CNN.

При этом сообщается, что переговоры с ФИФА продолжаются, но организация вряд ли допустит «обращение мира» перед стартом финального матча.

Игра состоится 18 декабря.