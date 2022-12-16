ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»

Украинский футболист Роман Зозуля раскритиковал экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино (на украинском языке):

«Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час, поставити крапки над І. Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу, з зверненням про мир!

Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА… Ви розумієте, що проросійський Інфантіно, і далі вмивається російськими грошима!

Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС… Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її… Це бл**ь як?!?!

Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку…

Це театр, це не головний футбольний орган. Сидячи в своїх теплих домівках, або на курортах с пляшечкою вина, дуже легко вирішувати питання. Це ж тобі не в окопі під розривом снарядів сидіти. Покидьки. Слабаки. Боягузи. Прихвостні.

А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському – просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чию руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться?

Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовіча, та пропозицій ввести його в переговорну групу – кращє б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу росія. Неможливо вже все це терпіти.

Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже напротязі 9 місяців тероризує всю країну. Нищіть, ґвалтує, краде, вбиває… А ви, пане Шевченко, і надалі тисните руки тим, хто підтримує росію.

І на останок. Якщо хтось забув – про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія – ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію.

Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімаю свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. На бумагах він і досі там.

Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращій синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові…