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  4. ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:53
2193
5

ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»

Украинский футболист раскритиковал экс-наставника сборной Украины

16 декабря 2022, 21:12 | Обновлено 16 декабря 2022, 21:53
2193
5
ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»
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Украинский футболист Роман Зозуля раскритиковал экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко за фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино (на украинском языке):

«Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час, поставити крапки над І. Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу, з зверненням про мир!

Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА… Ви розумієте, що проросійський Інфантіно, і далі вмивається російськими грошима!

Повністю вся структура ФІФА і далі пляше на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС… Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її… Це бл**ь як?!?!

Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв’язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 раз на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку…

Це театр, це не головний футбольний орган. Сидячи в своїх теплих домівках, або на курортах с пляшечкою вина, дуже легко вирішувати питання. Це ж тобі не в окопі під розривом снарядів сидіти. Покидьки. Слабаки. Боягузи. Прихвостні.

А тепер перейдемо до самого солодкого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському – просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чию руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається. Куди всі дивляться?

Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовіча, та пропозицій ввести його в переговорну групу – кращє б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу росія. Неможливо вже все це терпіти.

Запам’ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже напротязі 9 місяців тероризує всю країну. Нищіть, ґвалтує, краде, вбиває… А ви, пане Шевченко, і надалі тисните руки тим, хто підтримує росію.

І на останок. Якщо хтось забув – про політичну кар’єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія – ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам, про те, хто кум у пана Андрія: Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну росію.

Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом із всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімаю свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. На бумагах він і досі там.

Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає кращій синів та дочок. А хтось і далі свого носа не бачить… А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові…

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Роман Зозуля Андрей Шевченко российско-украинская война Джанни Инфантино Роман Абрамович Сильвио Берлускони Владимир Зеленский ФИФА выбор редакции
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Комментарии 5
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BekXan
Все вірно !Ми самі граємося с ворогами колоборантами і тих хто здає позиції.Досить гратися.Це життя людей нашого народу.Валити гадів ! Шевченко вкотре веде себе як тупе лайно !
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+10
Vitaly H
І в чому він не правий ?  "
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+5
Владимир Иванович
Я вмегда говорил и буду повторять - Андрюша был хорошим футболистом, но не получил соответствующего аоспитания и образования. У него очнгь слабый словарный зарас, порядка 3-3,5 тысяч слов, при норме около 9 тысяч, все его политические шарахания и дружба с одиозными личностями - яркое тому подтверждение. Попытки найти себя в жизни - сомнительная женитьба на международной проститутке, неудачные попытки стать топовым тренером или возглавить хоть какую-то сборную или, на худой конец- УАФ, в итлге делают ищ него посмешище для народа. Андрюша, может есть смысл профессионально заняться твоим любимым хобби - гольфом? Или возглавить федерацию этого элитного вида спорта, подумай... А фоткаться с этим предводителем международной футбольной мафии под названием ФИФА - очень не дальновидно, потом будет стыдно за эту минутную слабость ...
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+2
Игорь Хомиченко
А зюзя фоткается на фоне 1488 и ниче,это не мешает ему открывать рот и кого то травить
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-1
arrow1418
Зробив фото ,що тут такого . Це просто фото не яких слів , яке доречі і видалили бо воно було не сумісне . Але це нічого не вирішує як говориться не словами а ділом пане Роман
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-15
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