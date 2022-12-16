ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»

Экс-форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля прокомментировал информацию о том, что ФИФА отказала в возможности показать видео с обращением Владимира Зеленского о мире и российской агрессии против Украины перед финалом чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.



«Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики». Но у меня только вопрос к УАФ, а вы там долго спать будете, или, может, тоже как-нибудь отреагируете?», – написал Зозуля в инстаграме.



Игра состоится 18 декабря, начало в 17:00 по Киеву.