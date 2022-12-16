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  4. ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 19:33 |
273
0

ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»

Украинский футболист шокирован этим решением

16 декабря 2022, 19:33 |
273
0
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Instagram. Роман Зозуля

Экс-форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля прокомментировал информацию о том, что ФИФА отказала в возможности показать видео с обращением Владимира Зеленского о мире и российской агрессии против Украины перед финалом чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

«Мудаки! Но чего еще можно было ожидать от этих продажных крыс? Когда российскими рублями у них устланы футбольные поля и домашние газоны, то они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти агрессора, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики». Но у меня только вопрос к УАФ, а вы там долго спать будете, или, может, тоже как-нибудь отреагируете?», – написал Зозуля в инстаграме.

Игра состоится 18 декабря, начало в 17:00 по Киеву.

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ФИФА ЧМ-2022 по футболу Владимир Зеленский российско-украинская война Роман Зозуля
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