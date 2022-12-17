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Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 11:43 |
305
0

Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера

Тете в январе может перебраться в чемпионат Италии

17 декабря 2022, 11:43 |
305
0
Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
LaPresse. Тете (слева)

22-летний вингер «Шахтера» Тете, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перешел в «Лион», в январе может покинуть французскую Лигу 1.

Интерес к бразильцу проявляют сразу три гранда итальянской Серии А – «Милан», «Рома» и «Ювентус».

С учетом того, что контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря 2023 года, украинский клуб заинтересован в переговорах по бразильцу уже в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги от его ухода.

Из-за отсутствия паспорта гражданина страны ЕС, Тете не может быть заявлен «Ювентусом» и «Ромой» в январе для участия в текущем сезоне, а вот у «Милана» квота для иностранца есть.

Также вопрос выкупа контракта Тете у «Шахтера» изучает английский «Брайтон».

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Источник Calciomercato.it
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