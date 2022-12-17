Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера

22-летний вингер «Шахтера» Тете, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перешел в «Лион», в январе может покинуть французскую Лигу 1.

Интерес к бразильцу проявляют сразу три гранда итальянской Серии А – «Милан», «Рома» и «Ювентус».

С учетом того, что контракт Тете с «Шахтером» истекает 31 декабря 2023 года, украинский клуб заинтересован в переговорах по бразильцу уже в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги от его ухода.

Из-за отсутствия паспорта гражданина страны ЕС, Тете не может быть заявлен «Ювентусом» и «Ромой» в январе для участия в текущем сезоне, а вот у «Милана» квота для иностранца есть.

Также вопрос выкупа контракта Тете у «Шахтера» изучает английский «Брайтон».