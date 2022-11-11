Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера

Английский «Брайтон» проявляет интерес к ряду футболистов донецкого «Шахтера», с которым в минувшем сезоне работал нынешний наставник «чаек» итальянец Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби вместе с ассистентом руководителя отдела рекрутинга Сальваторе Монако, который пришел в клуб в октябре по протекции экс-коуча «горняков», а ранее работал с ним в Украине и Италии, убеждают руководство «чаек» в том, что в «Шахтере» есть ряд качественных футболистов, способных серьезно усилить «Брайтон».

В частности, речь идет о центрбеке Николае Матвиенко, центрфорварде Лассине Траоре и правом вингере Тете.

Последний в настоящий момент на правах аренды выступает за «Лион», но после смены на тренерском мостике в этой команде и прихода туда Лорана Блана, бразилец якобы озадачился вопросом своего будущего, и будет не прочь уже в январе обрести постоянный клуб.

Напомним, Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Брайтона» 18 сентября.