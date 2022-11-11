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  4. Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 20:08 |
1313
0

Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера

Роберто Де Дзерби не прочь перетянуть за собой в Англию кого-то из бывших подопечных

11 ноября 2022, 20:08 |
1313
0
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Английский «Брайтон» проявляет интерес к ряду футболистов донецкого «Шахтера», с которым в минувшем сезоне работал нынешний наставник «чаек» итальянец Роберто Де Дзерби.

Де Дзерби вместе с ассистентом руководителя отдела рекрутинга Сальваторе Монако, который пришел в клуб в октябре по протекции экс-коуча «горняков», а ранее работал с ним в Украине и Италии, убеждают руководство «чаек» в том, что в «Шахтере» есть ряд качественных футболистов, способных серьезно усилить «Брайтон».

В частности, речь идет о центрбеке Николае Матвиенко, центрфорварде Лассине Траоре и правом вингере Тете.

Последний в настоящий момент на правах аренды выступает за «Лион», но после смены на тренерском мостике в этой команде и прихода туда Лорана Блана, бразилец якобы озадачился вопросом своего будущего, и будет не прочь уже в январе обрести постоянный клуб.

Напомним, Роберто Де Дзерби стал главным тренером «Брайтона» 18 сентября.

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Источник 90min
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