ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан – новый главный тренер Лиона
Французский специалист возвращается к тренерской деятельности
Новым главным тренером «Лиона» стал 56-летний Лоран Блан, который ранее работал со сборной Франции и парижским «ПСЖ». Во главе жерланцев он сменил 58-летнего нидерландца Петера Боса.
Блан, как известно, в июне 2016 года расторг контракт с «ПСЖ», который был у него рассчитан до лета 2020-го. С той поры тренер находился в творческом отпуске.
«Лион» заключил с Лораном Бланом контракт до 30 июня 2024 года.
После 10 туров чемпионата Франции «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице, имея 14 очков.
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