ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан – новый главный тренер Лиона

Новым главным тренером «Лиона» стал 56-летний Лоран Блан, который ранее работал со сборной Франции и парижским «ПСЖ». Во главе жерланцев он сменил 58-летнего нидерландца Петера Боса.

Блан, как известно, в июне 2016 года расторг контракт с «ПСЖ», который был у него рассчитан до лета 2020-го. С той поры тренер находился в творческом отпуске.

«Лион» заключил с Лораном Бланом контракт до 30 июня 2024 года.

После 10 туров чемпионата Франции «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице, имея 14 очков.