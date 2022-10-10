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Франция
10 октября 2022, 05:54 | Обновлено 10 октября 2022, 06:03
342
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан – новый главный тренер Лиона

Французский специалист возвращается к тренерской деятельности

10 октября 2022, 05:54 | Обновлено 10 октября 2022, 06:03
342
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан – новый главный тренер Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоран Блан

Новым главным тренером «Лиона» стал 56-летний Лоран Блан, который ранее работал со сборной Франции и парижским «ПСЖ». Во главе жерланцев он сменил 58-летнего нидерландца Петера Боса.

Блан, как известно, в июне 2016 года расторг контракт с «ПСЖ», который был у него рассчитан до лета 2020-го. С той поры тренер находился в творческом отпуске.

«Лион» заключил с Лораном Бланом контракт до 30 июня 2024 года.

После 10 туров чемпионата Франции «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице, имея 14 очков.

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Источник ФК Лион
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