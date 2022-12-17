От Палермо до Баварии: клубное представительство в финалах чемпионатов мира

«Игроков недостаточно хорошо готовят в клубах», – сетовал Валерий Васильевич Лобановский, когда сталкивался с нединамовцами в сборной Украины или отвечал на упреки относительно малого представительства других отечественных клубов в национальной сборной. А в каких клубах игроков готовят лучше? Безусловно, главный критерий эффективности работы клубных тренеров – сугубо клубные соревнования, где все на виду, счет на табло, поэтому предстает достаточно объективная картина, кто есть кто. Однако и футболисты, защищающие честь своей национальной сборной на крупных турнирах, так или иначе несут отпечаток клубной работы на своей подготовке.

Не буду углубляться в седину футбольной истории в своем анализе клубного представительства в финале главного состязания для сборных. Более репрезентативна, по-моему, выборка, сделанная из финалов в ХХІ веке, – поры прихода действительно больших денег в футбол, высоких цен на звезд, мегадоходов от Лиги чемпионов и эффективного взаимодействия клубных менеджеров с телевидением. По поставкам звезд в финалы мундиаля выделил несколько групп разной величины. Итак…

Двухзначные топы

«Бавария» 14

«Барселона» 11

«Ювентус» 10

Троица крупнейших поставщиков своих игроков в мировые финалы выглядит, в принципе, предсказуемо, особенно учитывая, сборные каких стран становились участниками финальных поединков в нынешнем веке. «Бавария» особенно отличилась своим представительством в финале чемпионата мира-2014. Мануэль Нойер в том поединке был непробиваемым, Бастиан Швайнштайгер – несгибаемым бойцом, а Марио Гетце забил решающий гол в дополнительное время, который в конце концов и принес вожделенное «золото» подопечным Йоахима Лева. Примечательно, что в неудачном для немцев финале-2002 баварское представительство было куда меньшим – только трое репрезентантов самого титулованного клуба Германии имели причастность к тому фиаско. Среди них – лучший игрок того чемпионата Оливер Кан, проваливший тот финал, чего там скрывать. Однако журналистское голосование прошло накануне решающей игры…

«Барселона» была широко представлена ​​в финале 2010 г.: в составе сборной Испании тогда вышло на поле целых 6 «блаугранас», хотя некоторые из них и позиционировали себя как сторонники независимости Каталонии. А вообще в ХХІ веке только в финале-2006 не было ни одного барселонца.

«Ювентус» был максимально представлен в финале-2006. Тогда на поле в составе обоих финалистов – Италии и Франции – вышли 8 представителей туринского гранда. Естественно, что большинство из них защищали цвета «Скуадры Адзурры», но и в составе сборной Франции таким широким представительством, как «Юве» (3 игрока), мог похвастать разве что «Лион». Интересно и то, что в финале-2006 за сборную Италии играли исключительно представители итальянской серии А. Играть финал чемпионата мира без легионеров (и побеждать в нем!) – такое в нынешнем столетии могли себе позволить только апеннинцы!

Пол десятка и больше

«Реал» 8

«Интер» 6

«Лион» 5

«Челси» 5

Четыре клуба, входящие в эту категорию, пришли сюда разным путем. «Реал» довольно равномерно представлен во всех финалах, а в двух финалах текущего столетия игроки «сливочных» выходили на поле в составах обеих сборных-финалистов. Самое крупное представительство «Реала» в финалах в одной команде не впечатляет своей цифрой: в 2010 г. цвета испанской сборной, завоевавшей титул чемпионов мира, защищало лишь трое мадридистов – вдвое меньше, чем представителей вечного оппонента из столицы Каталонии.

Удивительно равное представительство в финалах мундиаля у «Интера». «Интеристи» играли в решающих матчах часто, но немногочисленно, двое хорватов в финале на прошлом чемпионате – это исключение. Даже в победном для Италии финале-2006 популярный миланский клуб представлен лишь одним игроком, зато каким: Марко Матерацци вместе с Зинедином Зиданом стал тогда едва ли не самой обсуждаемой персоной того поединка (итальянец даже книгу написал о том конфликте). Помню, в том же году посетил концерт популярного итальянского певца Тото Кутуньо в Киеве. Преданный футбольный болельщик (свои симпатии на клубном уровне он отдает «Милану», тогда как его коллега и друг Адриано Челентано – ярый «интерист»), Кутуньо не скрывал восторга от чемпионства национальной сборной своей страны и делился радостью с киевской публикой. Маэстро подчеркнул, что у него хорошие отношения с игроками и зашелся перечислять чуть ли не весь чемпионский состав. Но одного игрока выдающийся композитор-исполнитель забыл, и мне захотелось подсказать итальянцу фамилию Матерацци. Подсказка пришлась маэстро по душе. Он, улыбнувшись, поблагодарил меня и сказал: «И, конечно, Матерацци».

«Лион» и «Челси» довольно широко были представлены в финалах этого столетия, и если лионцы в большей степени выходили на финалы в футболках сборной Франции (т. е. той страны, которую представляет и клуб), то «челсюки» наибольшее представительство также имели в сборной Франции – по двое в финалах 2006 и 2018 гг. Английская сборная не может похвастать участием в решающих матчах мирового чемпионата текущего столетия, а вот иностранные игроки английских клубов немало финалов отыграли за свои национальные сборные.

С британским акцентом: дальше – меньше

«Арсенал» 4

«Байер» 4

«Ливерпуль» 4

«Манчестер Сити» 4

«Рома» 4

«Атлетико» М 3

«Милан» 3

«Монако» 3

ПСЖ 3

«Шальке» 3

Вот как раз в этой группе и больше всего английских клубов, и больше всего их игроков. Замечу, что «Ман Сити» в финалах текущего столетия представляли преимущественно игроки сборной Аргентины: сразу три альбиселесте-горожанина приняли участие в финале мундиаля-2014 в Бразилии против сборной Германии.

Отмечу ощутимый вклад в историю финалов игроков «Байера» и «Ромы». Если «фармацевты» в большей степени имели касательство к финалу-2002, проигранному их национальной сборной, то «романисти» внесли весомый вклад в чемпионство Италии в 2006 г.

Обращает на себя внимание довольно скромный показатель ПСЖ, который, по всей вероятности, увеличится в этом году. Примечательно, что в сборной Франции – финалисте мундиаля-2006 – не было ни одного представителя столичного французского клуба. Тогда ПСЖ еще не совершил прорыв в еврогранды. В то же время другие столичане – из Мадрида и Лондона, например, – приняли участие в том финале на стороне «трехцветных».

И, конечно, как не отметить наличие в этой группе игроков «Шальке», ныне плетущихся в конце таблицы в бундеслиге, имея пределом желаний сохранение прописки в элите. К лицу ли столь низкий потолок притязаний такому известному клубу?

«Двоечники»: от «Севильи» до инчады

«Аякс» 2

«Бенфика» 2

«Боруссия» Д 2

«Вердер» 2

«Гамбург» 2

«Лацио» 2

«Марсель» 2

«Севилья» 2

«Тоттенхэм» 2

Наименьшее из мультипредставительств в финалах – по два игрока – прерогатива крепких европейских клубов, которые свои успехи последнего времени сосредоточили в основном на втором по престижности клубном евротурнире. Другая особенность этой группы: часто игроки защищают в финалах цвета сборной страны, в которой, собственно, и базируется их клуб. В этом контексте можно упомянуть «Аякс», дортмундскую «Боруссию», «Марсель» и т. д. Появился здесь и португальский гранд: «Бенфику» представляли в 2014 г. финалисты-аргентинцы Энцо Перес и Эсекюэль Гарай, подлинные любимцы, к слову, тогдашней бело-голубой инчады.

Отличительная черта финалистов-«лациали» – участие двух римских «орлов» в одном финале (2014 г.), но в футболках разных сборных: Мирослав Клозе играл за бундестим, а Лукас Билья – за «альбиселесте».

Игроки «Гамбурга» и «Вердера» – двух ныне полузабытых немецких грандов (бывших чемпионов страны и обладателей еврокубков) – не остались в стороне от финалов чемпионатов мира нынешнего века. Примечательно, что гамбуржцы играли за сборную Нидерландов, а бременцы – за сборную Германии.

Единичность

«Айнтрахт» Ф 1

«Атлетико Минейру» 1

«Атлетико Паранаэнсе» 1

«Бетис» 1

«Бешикташ» 1

«Бока Хуниорс» 1

«Боруссия» М 1

«Валенсия» 1

«Вильярреал» 1

«Хоффенхайм» 1

«Эвертон» 1

«Кайзерслаутерн» 1

«Ланс» 1

«Манчестер Юнайтед» 1

«Наполи» 1

«Палермо» 1

«Палмейрас» 1

«Сампдория» 1

«Селтик» 1

«Спортинг» Л 1

«Удинезе» 1

«Фейенорд» 1

«Фиорентина» 1

«Фламенгу» 1

«Штутгарт» 1

В рейтинге среди тех, кто смог делегировать хотя бы одного своего представителя в главные матчи футбольного 4-летия, появляются, наконец, и неевропейские клубы: бразильские и аргентинские гранды снарядили по одному своему представителю в финалы. Впрочем, времена, когда играющие на родине бразильские игроки отвечали уровню финала мирового чемпионата, стремительно от нас отдаляются. Во всяком случае, в последний раз подобное представительство имело место еще в начале XXI века.

Есть в списке турецкий и шотландский гранды, в частности «Бешикташ» представил в финале предыдущего чемпионата мира не чужой нам экс-динамовец Домагой Вида (его «Слава Украине!» в видеоролике, снятом совместно с Огненом Вукоевичем, ощутимо тогда насолило стране-хозяйке турнира).

Очень скромно – только аргентинцем Гонсало Игуаином (участвовал в финале-2014) – представлен нынешний бесспорный лидер серии А «Наполи». Даже «Скуадра Адзурра» в чемпионском 2006 г. обошлась без неаполитанцев. Впрочем, перспективы перед «Наполи» в целом и его игроками в частности, ныне открываются весьма радужные. Не менее скромно представлен «Манчестер Юнайтед»: только Поль Погба играл в финале за Францию ​​четыре года назад. Правда, играл успешно, отличившись голом.

Обращает на себя внимание и наличие «Палермо» в этом перечне поставщиков одной, но яркой индивидуальности в финал. Сейчас «розанеро» располагаются в турнирке ближе к зоне вылета из серии В, а ведь когда-то именно палермитанец Фабио Гроссо вносил весомый вклад в четвертую чемпионскую вершину Италии. Правда, в большей степени он проявил свои достоинства не в финале, а в полуфинале мундиаля-2006, забив определяющий гол хозяевам того турнира – немцам.

Мультилигового разноцвета добавили в этот список финалисты предыдущего чемпионата – хорваты. И довольно скромные ныне немецкие клубы, и не слишком амбициозная в наше время «Сампдория» оказались в списке делегирующих благодаря участию в финале-2018 сборной Хорватии.

И отдельно о «Кайзерслаутерне». Как-то, прохаживаясь по Дюссельдорфу в поисках фан-шопа местной «Фортуны», спросил у парней-прохожих, как найти искомое. «Зачем вам магазин «Фортуны», ведь «Кайзерслаутерн» лучше!» – отшутились молодые люди, которые оказались визитерами именно из этого 100-тысячного городка. Да, в 2002 г. «красные дьяволы», или, как любят говорить в самом Кайзерслаутерне, «настоящие красные дьяволы» делегировали в финал Мирослава Клозе – тогда еще молодого нападающего, которому было далеко до бомбардирских рекордов. К сожалению, сейчас очень уж сложно себе представить, что «Кайзерслаутерн» способен кого-то делегировать в сборную – финалиста мундиаля. Впрочем, значительно легче себе представить, что «красные дьяволы», идущие ныне во 2-й бундеслиге неподалеку от самых высоких мест, могут проторить себе путь в высший дивизион немецкого футбола. Несколько яснее становится небо над футбольным Кайзерслаутерном в последнее время, чего уж там. 4-кратный чемпион Германии, клуб, цвета которого в свое время защищал легендарный чемпион мира Фриц Вальтер, должен быть представлен среди немецкой футбольной элиты! Кстати, целых 11 немецких клубов делегировали хотя бы одного своего представителя в финалы мундиалей текущего века. Никакая другая страна не может похвастать такой всеохватностью!

«Парижские дерби»

Интересно, что в городской принадлежности клубов, игроки которых соревновались в финалах мундиалей, также лидирует Мюнхен, представленный одной командой. У двух мадридских клубов – 11, у трех лондонских – тоже 11, более того, и у одного барселонского 11 игроков, дальше идет Турин (10), но, как и Барселона только с одним клубом, ведь игроки «Торино» в финалах этого столетия не играли, после – два миланских – 9, два римских – 6, два манчестерских – 5, столько же игроков в финалах и у двух ливерпульских, а у двух лиссабонских и двух севильских клубов по 3 игрока играли в решающих матчах за самый главный трофей (в ближайшее воскресенье португальская и андалусийская столицы, вероятно, ощутимо увеличат эти цифры).

Вторым подряд «парижским дерби» назвали острословы грядущий финал мундиаля-2022 Аргентина – Франция. В полуфинале имело место именно «парижское дерби» из-за огромной марокканской диаспоры в главном городе Франции, а в финале – из-за противостояния Месси – Мбаппе. Звездные парижские одноклубники, а также Оливье Жиру и Хулиан Альварес сразятся и за скипетр лучшего бомбардира чемпионата мира – тесно на том виртуальном пьедестале, ступить негде, и отнюдь не факт, что в итоге кто-то единолично станет лучшим бомбардиром. Другой ник воскресной баталии – «дерби 2-кратных чемпионов мира». Чем-то это напоминает финал-1970 между бразильцами и итальянцами. Правда, тогда на кону стояло пожизненное владение «Золотой богиней», а ныне «просто» титул 3-кратных. Мнимая простота, конечно! А защитить свой титул до сих пор удавалось только итальянцам в далеких 1930-х и бразильцам в начале 1960-х. Получится ли подобное у соседей апеннинцев?

Как бы то ни было, а «Севилья», «Бенфика», ПСЖ, «Ювентус» вполне могут существенно пополнить свои показатели в этом своеобразном соревновании по итогам финала. Да и «Бавария» с «Барсой», чего там. В любом случае нас ожидает не моноконтинентальный финал, а баталия разностилевых команд. И это еще больше заставляет пламенеть ее величество Интригу. Штиль, тишь да гладь не для этих соперников. Будет интересно!

Алексей РЫЖКОВ