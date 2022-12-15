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15 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:14
27
0

Франция вышла в финал ЧМ-2022, победа Прометея, поражение Костюк

Главные новости за 14 декабря на Sport.ua

15 декабря 2022, 02:00 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:14
27
0
Франция вышла в финал ЧМ-2022, победа Прометея, поражение Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 декабря.

1. Без очередной сенсации. Сборная Франции уверенно обыграла Марокко. Действующие чемпионы мира продолжают защиту титула.

2. Определились команды, которые в финале разыграют трофей чемпионата мира. 18 декабря в решающем матче встретятся сборные Аргентины и Франции.

3. Плюс 23. Прометей убедительно выиграл в Еврокубке у команды Клуж-Напока. Украинский клуб завершил условно домашний поединок в Риге со счетом 105:82.

4. Будивельник проиграл Хапоэлю из Хайфы на старте второго раунда Кубка Европы. Киевский клуб уступил на старте второго группового турнира со счетом 71:81.

5. История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных. Милое личико может вынести на вершину славы, но поступки способны обрушить на дно…

6. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером. Юрий Гура отправлен в отставку.

7. Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе. Украинка имела шансы переломить ход поединка, но не получилось.

8. Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины. Нападающий сделал выбор.

9. Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал. Все произойдет в начале 2023 года.

10. CAS на следующей неделе рассмотрит иск Шахтера к ФИФА на 50 млн евро. «Горняки» намерены требовать от руководящего органа мирового футбола компенсацию.

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Источник Sport.ua
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