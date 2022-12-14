ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
Юрий Гура отправлен в отставку
Футбольный клуб «Александрия» сообщил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Гурой.
В общей сложности в качестве главного тренера «Александрии» 46-летний специалист провел 33 матча. Под его руководством команда выиграла 16 раз, сыграла 8 встреч вничью и еще 9 матчей проиграла. Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022.
Пока «Александрия» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.
Одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец недоволен
Форвард сборной Аргентины имеет 5 голов и 3 ассиста на чемпионате мира 2022