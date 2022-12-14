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Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 16:24
2123
3

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером

Юрий Гура отправлен в отставку

14 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 16:24
2123
3
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером
ФК Александрия. Юрий Гура

Футбольный клуб «Александрия» сообщил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Гурой.

В общей сложности в качестве главного тренера «Александрии» 46-летний специалист провел 33 матча. Под его руководством команда выиграла 16 раз, сыграла 8 встреч вничью и еще 9 матчей проиграла. Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022.

Пока «Александрия» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.

Одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

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Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Руслан Ротань отставка назначение тренера Александрия Юрий Гура
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Источник ФК Александрия
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Комментарии 3
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pricolist
Не заслуговував тренер звільнення, схоже Ротаня "пропихують" таки.
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+3
valerafan1
Це дурість керівництва клубу. Результат співпадав з кваліфікацією футболістів, даже був вищим.
Ответить
+3
IronValdemar
Маразм
Ответить
+1
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