ОФИЦИАЛЬНО. Александрия прекратила сотрудничество с главным тренером

Футбольный клуб «Александрия» сообщил, что прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Гурой.



В общей сложности в качестве главного тренера «Александрии» 46-летний специалист провел 33 матча. Под его руководством команда выиграла 16 раз, сыграла 8 встреч вничью и еще 9 матчей проиграла. Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022.



Пока «Александрия» занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.



Одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.