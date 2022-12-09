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  4. Александрия готова сменить тренера. Ротань – один из кандидатов
Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 11:47 |
303
2

Александрия готова сменить тренера. Ротань – один из кандидатов

Юрий Гура, скорее всего, покинет команду

09 декабря 2022, 11:47 |
303
2
Александрия готова сменить тренера. Ротань – один из кандидатов
uaf.ua. Руслан Ротань

По информации ТаТоТаке, «Александрия» рассматривает возможность уволить наставника Юрия Гуру, который не выполнил задачу быть в топ-3 по итогам первой части сезона УПЛ.

Сейчас команда занимает 5-ю позицию, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.

Сообщается, что об увольнении Гуры объявят уже в ближайшее время, а одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

При этом у Ротаня есть главная задача – подготовка к молодежному Евро-2023, который пройдет летом.

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Александрия Юрий Гура Руслан Ротань
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Источник ТаТоТаке
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Dreifus
У Александрии была задача на топ-3? 0_0
При "живых" ШД, ДК и ДД? 
ИМХО Александрия и так взлетела выше чем ожидалось.
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Gargantua
тики-таку будут ставить ))
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