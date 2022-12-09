Александрия готова сменить тренера. Ротань – один из кандидатов
Юрий Гура, скорее всего, покинет команду
По информации ТаТоТаке, «Александрия» рассматривает возможность уволить наставника Юрия Гуру, который не выполнил задачу быть в топ-3 по итогам первой части сезона УПЛ.
Сейчас команда занимает 5-ю позицию, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.
Сообщается, что об увольнении Гуры объявят уже в ближайшее время, а одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
При этом у Ротаня есть главная задача – подготовка к молодежному Евро-2023, который пройдет летом.
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При "живых" ШД, ДК и ДД?
ИМХО Александрия и так взлетела выше чем ожидалось.