Александрия готова сменить тренера. Ротань – один из кандидатов

По информации ТаТоТаке, «Александрия» рассматривает возможность уволить наставника Юрия Гуру, который не выполнил задачу быть в топ-3 по итогам первой части сезона УПЛ.

Сейчас команда занимает 5-ю позицию, отставая от третьей позиции на шесть пунктов.

Сообщается, что об увольнении Гуры объявят уже в ближайшее время, а одним из кандидатов на замену является тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

При этом у Ротаня есть главная задача – подготовка к молодежному Евро-2023, который пройдет летом.