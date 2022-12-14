История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных

Чемпионат мира по футболу – это, безусловно, главное событие в игре № 1 всего четырехлетнего цикла. Этот турнир всегда является прекрасной возможностью для любого игрока-профессионала заявить о себе, получить выгодный личный контракт, а также уверенность в будущем на следующие несколько лет.

Впрочем, отнюдь не только футболистам мундиаль дает шанс изменить карьеру и жизнь. Некоторые болельщики, которые каким-то образом сумели «засветиться» на всю планету, также получают возможности, которых кто-то, возможно, ждет долгие десятилетия и далеко не факт, что в итоге получает. Но любым шансом, как известно, еще нужно уметь правильно воспользоваться, и именно об этом наша сегодняшняя небольшая история…

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ЧМ-2014, финальная часть которого проходила в Бразилии, большинству болельщиков наверняка запомнился феерическим фиаско хозяев турнира в полуфинальном противостоянии с Германией. Немцы буквально уничтожили Селесао со счетом 7:1, наново переписав самую черную страницу в истории всего бразильского футбола.

Для фанатов сборной Бельгии, которая добралась до четвертьфинала, после чего уступила Аргентине со счетом 0:1, мундиаль в Бразилии оказался памятным еще и по причине того, что невероятную известность в мире получила юная поклонница Красных дьяволов Аксель Деспигелере.

Когда Деспигелере было всего-то 17 лет, она угодила в объективы фотокорреспондентов, после чего ее изображения заполонили страницы многих известных и авторитетных мировых средств массовой информации. Случилось это во время поединка второго тура группового этапа ЧМ-2014 между сборными Бельгии и россии. Красные дьяволы одержали минимальную победу со счетом 1:0, а страна 404 в очередной раз облажалась, не сумев выиграть в Бразилии ни одного из трех матчей.

Аксель Деспигелере присутствовала на трибунах легендарной Мараканы в Рио-де-Жанейро с традиционной для фанатов бельгийской сборной шапкой на голове, раскрашенной в цвета национального флага, и с двумя рогами в честь прозвища команды – Красные дьяволы.

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Юную бельгийку на трибунах сопровождали две подруги-блондинки, но из этой троицы именно Деспигелере стала главным объектом внимания со стороны фотографов. Сделанные в высоком качестве фотографии Деспигелере моментально стали вирусными, а Аксель уже на следующий день получила в СМИ и социальных сетях негласный титул самой красивой и сексуальной фанатки чемпионата мира в Бразилии.

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Именно благодаря своему походу на матч Бельгии против россии 17-летняя Деспигелере приобрела невероятную популярность. Девушку очень быстро буквально засыпали всевозможными спонсорскими приглашениями и предложениями. В основном речь шла, конечно же, об индустрии красоты, карьеру в которой мечтает сделать практически каждая девчонка, начиная с детского возраста.

Выбор приходилось делать, поскольку многие концерны хотели видеть в Деспигелере эксклюзивное лицо своих рекламных кампаний. Взамен на лояльность, девушке, конечно же, обещали солидные гонорары, а потому ей было из чего выбирать.

В конечном итоге молодая бельгийка приняла решение о сотрудничестве с всемирно известной французской компанией по производству парфюмерии и косметики L’Oréal. Там с ней заключили полноценное годичное соглашение, и Деспигелере получила статус модели. Вскоре Аксель появилась в рекламной кампании, активно распространяемой через социальные сети, в которой она промотировала всевозможные прически, сделать которые можно при помощи продукции французской компании.

Казалось бы, Деспигелере уже в 17 лет ухватилась за шанс всей ее жизни – то, чего многие другие девчонки в ее возрасте ждут и 99,9% из них так и не получают, после чего вынужденно уходят в другие сферы деятельности. Но головокружительная модельная карьера Аксель продлилась всего около недели…

Все изменилось накануне поединка 1/8 финала ЧМ-2014, в котором сборная Бельгии должна была сразиться с национальной командой США. Деспигелере, которая, очевидно, не успела осознать степень ответственности, возложенную на нее рекламными соглашениями, решила перед игрой против американцев опубликовать на своей странице в социальной сети фотографию с африканского сафари, где девушка была запечатлена на фоне мертвой длиннорогой антилопы…

К провокационному изображению была добавлена не менее провокационная подпись авторства девушки: «Охота — это не вопрос жизни или смерти. Это гораздо важнее. Это было около года назад. Готова охотиться на американцев сегодня, ха-ха».

Эта выходка не сошла с рук юной бельгийской болельщице, которая на родине активно поддерживает Брюгге. Деспигелере буквально засыпали гневными комментариями, из-за чего Аксель пришлось едва ли не срочно удалять фотографию, а также пытаться объясниться.

«Я не хотела никого обидеть. Это была просто шутка», - написала девушка, наивно полагая, что этими словами можно все откатить назад.

Несмотря на то, что пожелания Деспигелере в отношении перспектив сборной Бельгии в противостоянии с национальной командой США оправдались (европейцы вырвали победу над соперником в дополнительное время благодаря точным ударам Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку – 2:1), на модельной карьере девушке пришлось поставить крест. В L’Oréal немедленно отмежевались от сотрудничества с бельгийкой, хотя официальные представители компании предпочли прямо не признавать, что решение было принято на фоне скандальной истории с фотографией Деспигелере с сафари.

В комментарии изданию The Independent юрист французского концерна заявил: «L’Oréal Professionnel Belgium сотрудничала с ней на специальной основе для создания видео с целью дальнейшего использования в социальных сетях в Бельгии. Контракт в настоящее время завершен». Также представитель L’Oréal подчеркнул, что их компания не занимается тестированием своей продукции на животных.

Таким образом, карьера фотомодели у Деспигелере завершилась настолько же быстро и головокружительно, как и началась. Однако красивую внешность девушки какое-то время еще попытались в рекламных целях использовать теперь уже представители футбольной индустрии. В частности, Аксель получала приглашение открыть один из матчей Брюгге – команды, чьей страстной фанаткой она является…

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Спустя восемь лет, в 2022-м, об Аксель Деспигелере уже мало кто вспоминает. Да и сама девушка, изрядно подрастерявшая в популярности, кажется уже не слишком-то хочет такого внимания, которое было к ней приковано когда-то. Ныне на ее аккаунт в Instagram подписано всего чуть более 30 тысяч человек – совсем немного, учитывая, что определенный доход от рекламы девушка все-таки старается получать.

Аксель уже не гонится за провокационными постами, а в сентябре она связала себя узами брака с Эмилем Стейартом, теперь еще и сменив девичью фамилию, словно подчеркивая – больше ее ничего не связывает с нашумевшей историей, ставшей одним из наиболее обсуждаемых околофутбольных событий во время финальной части ЧМ-2014…

Текст: meta.ua/sport