История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
Милое личико может вынести на вершину славы, но поступки способны обрушить на дно…
Чемпионат мира по футболу – это, безусловно, главное событие в игре № 1 всего четырехлетнего цикла. Этот турнир всегда является прекрасной возможностью для любого игрока-профессионала заявить о себе, получить выгодный личный контракт, а также уверенность в будущем на следующие несколько лет.
Впрочем, отнюдь не только футболистам мундиаль дает шанс изменить карьеру и жизнь. Некоторые болельщики, которые каким-то образом сумели «засветиться» на всю планету, также получают возможности, которых кто-то, возможно, ждет долгие десятилетия и далеко не факт, что в итоге получает. Но любым шансом, как известно, еще нужно уметь правильно воспользоваться, и именно об этом наша сегодняшняя небольшая история…
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ЧМ-2014, финальная часть которого проходила в Бразилии, большинству болельщиков наверняка запомнился феерическим фиаско хозяев турнира в полуфинальном противостоянии с Германией. Немцы буквально уничтожили Селесао со счетом 7:1, наново переписав самую черную страницу в истории всего бразильского футбола.
Для фанатов сборной Бельгии, которая добралась до четвертьфинала, после чего уступила Аргентине со счетом 0:1, мундиаль в Бразилии оказался памятным еще и по причине того, что невероятную известность в мире получила юная поклонница Красных дьяволов Аксель Деспигелере.
Когда Деспигелере было всего-то 17 лет, она угодила в объективы фотокорреспондентов, после чего ее изображения заполонили страницы многих известных и авторитетных мировых средств массовой информации. Случилось это во время поединка второго тура группового этапа ЧМ-2014 между сборными Бельгии и россии. Красные дьяволы одержали минимальную победу со счетом 1:0, а страна 404 в очередной раз облажалась, не сумев выиграть в Бразилии ни одного из трех матчей.
Аксель Деспигелере присутствовала на трибунах легендарной Мараканы в Рио-де-Жанейро с традиционной для фанатов бельгийской сборной шапкой на голове, раскрашенной в цвета национального флага, и с двумя рогами в честь прозвища команды – Красные дьяволы.
Юную бельгийку на трибунах сопровождали две подруги-блондинки, но из этой троицы именно Деспигелере стала главным объектом внимания со стороны фотографов. Сделанные в высоком качестве фотографии Деспигелере моментально стали вирусными, а Аксель уже на следующий день получила в СМИ и социальных сетях негласный титул самой красивой и сексуальной фанатки чемпионата мира в Бразилии.
Именно благодаря своему походу на матч Бельгии против россии 17-летняя Деспигелере приобрела невероятную популярность. Девушку очень быстро буквально засыпали всевозможными спонсорскими приглашениями и предложениями. В основном речь шла, конечно же, об индустрии красоты, карьеру в которой мечтает сделать практически каждая девчонка, начиная с детского возраста.
Выбор приходилось делать, поскольку многие концерны хотели видеть в Деспигелере эксклюзивное лицо своих рекламных кампаний. Взамен на лояльность, девушке, конечно же, обещали солидные гонорары, а потому ей было из чего выбирать.
В конечном итоге молодая бельгийка приняла решение о сотрудничестве с всемирно известной французской компанией по производству парфюмерии и косметики L’Oréal. Там с ней заключили полноценное годичное соглашение, и Деспигелере получила статус модели. Вскоре Аксель появилась в рекламной кампании, активно распространяемой через социальные сети, в которой она промотировала всевозможные прически, сделать которые можно при помощи продукции французской компании.
Казалось бы, Деспигелере уже в 17 лет ухватилась за шанс всей ее жизни – то, чего многие другие девчонки в ее возрасте ждут и 99,9% из них так и не получают, после чего вынужденно уходят в другие сферы деятельности. Но головокружительная модельная карьера Аксель продлилась всего около недели…
Все изменилось накануне поединка 1/8 финала ЧМ-2014, в котором сборная Бельгии должна была сразиться с национальной командой США. Деспигелере, которая, очевидно, не успела осознать степень ответственности, возложенную на нее рекламными соглашениями, решила перед игрой против американцев опубликовать на своей странице в социальной сети фотографию с африканского сафари, где девушка была запечатлена на фоне мертвой длиннорогой антилопы…
К провокационному изображению была добавлена не менее провокационная подпись авторства девушки: «Охота — это не вопрос жизни или смерти. Это гораздо важнее. Это было около года назад. Готова охотиться на американцев сегодня, ха-ха».
Эта выходка не сошла с рук юной бельгийской болельщице, которая на родине активно поддерживает Брюгге. Деспигелере буквально засыпали гневными комментариями, из-за чего Аксель пришлось едва ли не срочно удалять фотографию, а также пытаться объясниться.
«Я не хотела никого обидеть. Это была просто шутка», - написала девушка, наивно полагая, что этими словами можно все откатить назад.
Несмотря на то, что пожелания Деспигелере в отношении перспектив сборной Бельгии в противостоянии с национальной командой США оправдались (европейцы вырвали победу над соперником в дополнительное время благодаря точным ударам Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку – 2:1), на модельной карьере девушке пришлось поставить крест. В L’Oréal немедленно отмежевались от сотрудничества с бельгийкой, хотя официальные представители компании предпочли прямо не признавать, что решение было принято на фоне скандальной истории с фотографией Деспигелере с сафари.
В комментарии изданию The Independent юрист французского концерна заявил: «L’Oréal Professionnel Belgium сотрудничала с ней на специальной основе для создания видео с целью дальнейшего использования в социальных сетях в Бельгии. Контракт в настоящее время завершен». Также представитель L’Oréal подчеркнул, что их компания не занимается тестированием своей продукции на животных.
Таким образом, карьера фотомодели у Деспигелере завершилась настолько же быстро и головокружительно, как и началась. Однако красивую внешность девушки какое-то время еще попытались в рекламных целях использовать теперь уже представители футбольной индустрии. В частности, Аксель получала приглашение открыть один из матчей Брюгге – команды, чьей страстной фанаткой она является…
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Спустя восемь лет, в 2022-м, об Аксель Деспигелере уже мало кто вспоминает. Да и сама девушка, изрядно подрастерявшая в популярности, кажется уже не слишком-то хочет такого внимания, которое было к ней приковано когда-то. Ныне на ее аккаунт в Instagram подписано всего чуть более 30 тысяч человек – совсем немного, учитывая, что определенный доход от рекламы девушка все-таки старается получать.
Аксель уже не гонится за провокационными постами, а в сентябре она связала себя узами брака с Эмилем Стейартом, теперь еще и сменив девичью фамилию, словно подчеркивая – больше ее ничего не связывает с нашумевшей историей, ставшей одним из наиболее обсуждаемых околофутбольных событий во время финальной части ЧМ-2014…
Текст: meta.ua/sport
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Але бельгійцям далеко до народів, які на рівні релігії чи ідеології сприймають інші народи та етноси за рабів.
Слід сказати, що представники нашої елітної гопоти та "еліти" теж сприймають людей як беправних рабів, яких можна вбивати, обдурювати та кидати безкарно та безпроблемно.