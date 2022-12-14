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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
583
0

Определились команды, которые в финале разыграют трофей чемпионата мира

18 декабря в решающем матче встретятся сборные Аргентины и Франции

14 декабря 2022, 23:05 | Обновлено 14 декабря 2022, 23:25
583
0
Определились команды, которые в финале разыграют трофей чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Определились команды, которые в финале разыграют трофей чемпионата мира 2022 по футболу.

14 декабря в полуфинале Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022. Голы забили Тео Эрнандес (5 мин) и Коло Муани (79 мин). В обоих голах принял участие Килиан Мбаппе.

Днем ранее Аргентина в полуфинале победила Хорватию (3:0) за счет голов Лионеля Месси и Хулиана Альвареса (дубль).

Таким образом, в финале 18 декабря в 17:00 сыграют Аргентина и Франция. А в игре за третье место 17 декабря в 17:00 встретятся Хорватия и Марокко.

Чемпионат мира 2022 по футболу

1/2 финала

13.12. 21:00. Аргентина – Хорватия – 3:0

Голы: Месси, 34 (пен), Альварес, 39, 69

14.12. 21:00. Франция – Марокко – 2:0

Голы: Тео Эрнандес, 5, Коло Муани, 79.

Матч за третье место

17.12. 17:00. Хорватия – Марокко

Финал

18.12. 17:00. Аргентина – Франция

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Источник Sport.ua
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