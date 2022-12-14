Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился планами относительно продолжения своей международной карьеры в рядах национальной команды по завершении ЧМ-2022.

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«Очень приятно завершить свой путь на чемпионатах мира в финале. Все, что случилось в Катаре – невероятные эмоции как для меня и команды, так и для болельщиков. Не уверен, что буду играть на ЧМ-2026, поэтому закончить карьеру тут – блестяще», – заявил Месси.

Как известно, в форме сборной Аргентины Лионель Месси становился вице-чемпионом мира в 2014 году и одержал победу на Кубке Америки в 2021-м. Также семикратный обладатель Золотого мяча является олимпийским чемпионом Игр-2008.