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  4. Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Аргентина
14 декабря 2022, 11:18 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:32
3657
4

Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины

Нападающий сделал выбор

14 декабря 2022, 11:18 | Обновлено 14 декабря 2022, 11:32
3657
4
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился планами относительно продолжения своей международной карьеры в рядах национальной команды по завершении ЧМ-2022.

«Очень приятно завершить свой путь на чемпионатах мира в финале. Все, что случилось в Катаре – невероятные эмоции как для меня и команды, так и для болельщиков. Не уверен, что буду играть на ЧМ-2026, поэтому закончить карьеру тут – блестяще», – заявил Месси.

Как известно, в форме сборной Аргентины Лионель Месси становился вице-чемпионом мира в 2014 году и одержал победу на Кубке Америки в 2021-м. Также семикратный обладатель Золотого мяча является олимпийским чемпионом Игр-2008.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
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Источник O Globo
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Комментарии 4
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14sergey1953
А также, Месси в составе Сборной Аргентины, становился чемпионом мира среди молодежных команд. А совсем недавно, Аргентина с Месси выиграла Финалиссиму, стала межконтинентальным чемпионом, где в финале, как лучшая сборная Америки, обыграла со счетом 3:0, лучшую команду Европы - сборную Италии.
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+3
Злий Глобинець
Залежить від того, наскільки він буде в формі в 39. Приклади Мальдіні, Ібрагімовича... все можливо. Хоча через 4 роки, якщо ще буде грати, він лідером збірної точно не буде. Хіба що виходитиме на заміни на 20-30 хвилин, для статистики.
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0
VikyKrasotulechka90
Месси никто!! Есть только Беседин!
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-1
ass36
Если сегодня фрунцузы пройдут Морокко, то шансов у Аргентины будет немного на победу в турнире. 2 место и Месси на покой пойдет.
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-2
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