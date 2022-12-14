ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в соцсети Instagram с нецензурным словом прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2022 над командой Хорватии (3:0).

«Финал! Мы вернулись, чтобы набраться сил, чтобы сыграть еще одну замечательную игру. Большое спасибо всем, кто верит в эту команду! Вперед, Аргентина, карахо!»

Карахо – нецензурное (вульгарное) испанское и португальское слово с множеством значений и вариантов использования. Используется как междометие, выражающее удивление, восхищение или тревогу как в отрицательном, так и в положительном смысле, аналогично fuck в английском языке или бл*** в русском.

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси с пенальти (34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.