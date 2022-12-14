Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме
Чемпионат мира
14 декабря 2022, 02:05 | Обновлено 14 декабря 2022, 02:42
598
0

ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме

Форвард сборной Аргентины доволен выходом в финал ЧМ-2022

14 декабря 2022, 02:05 | Обновлено 14 декабря 2022, 02:42
598
0
ФОТО. Вперед, Аргентина, карахо! Месси грязно выругался в Инстаграме
Instagram. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в соцсети Instagram с нецензурным словом прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2022 над командой Хорватии (3:0).

«Финал! Мы вернулись, чтобы набраться сил, чтобы сыграть еще одну замечательную игру. Большое спасибо всем, кто верит в эту команду! Вперед, Аргентина, карахо!»

Карахо – нецензурное (вульгарное) испанское и португальское слово с множеством значений и вариантов использования. Используется как междометие, выражающее удивление, восхищение или тревогу как в отрицательном, так и в положительном смысле, аналогично fuck в английском языке или бл*** в русском.

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси с пенальти (34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.

По теме:
МЕССИ: «Аргентина снова в финале чемпионата мира. Наслаждайтесь!»
Пять плюс три. Месси вышел в лидеры списка бомбардиров ЧМ-2022
АЛЬВАРЕС: «В моей семье, наверно, все сошли с ума. Как и во всей стране»
Лионель Месси сборная Хорватии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия фото выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Футбол | 13 декабря 2022, 05:42 2
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»
Тренер сборной Марокко: «Выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо»

Валид Реграги – о выступлении команды на мундиале в Катаре

Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Футбол | 13 декабря 2022, 14:25 4
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Без Бензема и Роналду в топ-10. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023

Лионель Месси – лидер

Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси
Футбол | 14.12.2022, 00:17
Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси
Фанатик Роналду. Все из-за неудачного прогноза? Морган снова подколол Месси
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Футбол | 13.12.2022, 22:51
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13.12.2022, 11:45
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 04:21 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией
ЧМ по хоккею. Украина U-20 открыла турнир победой над Италией
12.12.2022, 00:02 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
12.12.2022, 19:37 5
Хоккей
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
Сладкая месть. Аргентина разбила Хорватию на пути в финал ЧМ-2022
13.12.2022, 22:57 39
Футбол
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
Не дешевле, чем Грилиш: Срна озвучил стоимость Мудрика
12.12.2022, 10:40 26
Футбол
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности