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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 00:55 | Обновлено 14 декабря 2022, 01:05
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0

Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0

14 декабря 2022, 00:55 | Обновлено 14 декабря 2022, 01:05
708
0
Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес и Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси похвалил нападающего Хулиана Альвареса, который сделал дубль в полуфинале ЧМ-2022 против команды Хорватии (3:0).

«Сегодня Хулиан выделялся больше всех. Он вел необыкновенную игру, открывал нам дорогу, он дрался, бежал, бил. Альварес заслуживает награду лучшему игроку матча».

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси (пен, 34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.

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