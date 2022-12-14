Лионель МЕССИ: «Я бы отдал Альваресу приз лучшего игрока матча»
В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси похвалил нападающего Хулиана Альвареса, который сделал дубль в полуфинале ЧМ-2022 против команды Хорватии (3:0).
«Сегодня Хулиан выделялся больше всех. Он вел необыкновенную игру, открывал нам дорогу, он дрался, бежал, бил. Альварес заслуживает награду лучшему игроку матча».
В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал. Счет открыл Лионель Месси (пен, 34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).
Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист. В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.
“Hoy Julián es un destacado por encima de todos. Hizo un partido extraordinario, nos abrió el camino, peleó, corrió, se pegó con todos. El premio al mejor jugador del partido se lo merece él”.— Sudanalytics (@sudanalytics_) December 13, 2022
Lionel Messi. 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/M2nRA87v4N
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