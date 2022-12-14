Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Аргентиной и Хорватией

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал.

Счет открыл Лионель Месси (пен, 34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист.

В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.

🏆 Чемпионат мира 2022. 1/2 финала

13.12. 21:00 Аргентина – Хорватия – 3:0

Голы: Месси, 34 (пен), Альварес, 39, 69.