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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 00:26
326
1

Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Аргентиной и Хорватией

Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал

14 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 14 декабря 2022, 00:26
326
1
Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Аргентиной и Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал.

Счет открыл Лионель Месси (пен, 34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).

Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист.

В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.

🏆 Чемпионат мира 2022. 1/2 финала

13.12. 21:00 Аргентина – Хорватия – 3:0

Голы: Месси, 34 (пен), Альварес, 39, 69.

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Источник Sport.ua
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Тарас Чубак
Альварез не гірше сьогодні був насправді, але авторитет зрозуміло 
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