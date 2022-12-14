Назван лучший игрок полуфинального матча ЧМ между Аргентиной и Хорватией
Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал
В полуфинальном матче ЧМ-2022 Аргентина уверенно победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал.
Счет открыл Лионель Месси (пен, 34 мин), а затем дубль оформил Хулиан Альварес (39, 69 мин).
Лучшим игроком матча назван Лионель Месси, у которого в активе за вечер 1 гол и 1 ассист.
В финале Аргентина сыграет против победителя другого полуфинала, в котором 14 декабря сыграют Франция и Марокко.
🏆 Чемпионат мира 2022. 1/2 финала
13.12. 21:00 Аргентина – Хорватия – 3:0
Голы: Месси, 34 (пен), Альварес, 39, 69.
Another #FIFAWorldCup Final for Argentina! 🇦🇷✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2022
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