Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 ноября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португалец покидает стан манкунианцев

2A. Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии

Забитого мяча Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов

2B. Левандовски не забил пенальти. Мексика и Польша поделили очки

Мировая между командами отправила Аргентину на последнее место в группе

3A. Защита титула началась с разгрома. Франция уверенно обыграла Австралию

Команда Дидье Дешама показала чемпионскую реакцию на пропущенный гол

3B. Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании

Стартовала борьба в группе D на ЧМ-2022

4. Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт

Тренер может возглавить сборную Украины

5. Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Устроит ли эта сумма донецкий клуб?

6. Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Тоже самое сделал и Записоцкий

7. УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»

Украинский боксер – о больших деньгах

8. В напряженной концовке Прометей в гостях обыграл клуб Цедевита Олимпия

Украинский клуб после 5 туров имеет 3 победы и 2 поражения

9. Ноль в таблице. Мотор потерпел 3-е поражение подряд в Европейской лиге EHF

Украинская команда проиграла в Испании клубу «Бидасоа» со счетом 22:26

10. Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ

Представляем группу F на чемпионате мира в Катаре