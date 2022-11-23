Фиаско Аргентины, Роналду покинул МЮ, Реброву дают сборную на 7 лет
Главные новости за 22 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 ноября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Португалец покидает стан манкунианцев
2A. Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Забитого мяча Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов
2B. Левандовски не забил пенальти. Мексика и Польша поделили очки
Мировая между командами отправила Аргентину на последнее место в группе
3A. Защита титула началась с разгрома. Франция уверенно обыграла Австралию
Команда Дидье Дешама показала чемпионскую реакцию на пропущенный гол
3B. Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Стартовала борьба в группе D на ЧМ-2022
4. Источник: УАФ готова предложить Реброву 7-летний контракт
Тренер может возглавить сборную Украины
5. Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Устроит ли эта сумма донецкий клуб?
6. Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Тоже самое сделал и Записоцкий
7. УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Украинский боксер – о больших деньгах
8. В напряженной концовке Прометей в гостях обыграл клуб Цедевита Олимпия
Украинский клуб после 5 туров имеет 3 победы и 2 поражения
9. Ноль в таблице. Мотор потерпел 3-е поражение подряд в Европейской лиге EHF
Украинская команда проиграла в Испании клубу «Бидасоа» со счетом 22:26
10. Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
Представляем группу F на чемпионате мира в Катаре
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