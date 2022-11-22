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22 ноября 2022, 20:50 |
578
2

Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Тоже самое сделал и Записоцкий

22 ноября 2022, 20:50 |
578
2
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко и Генеральный секретарь украинской ассоциации Юрий Записоцкий во вторник, 22-го ноября, появились по вызову в Генеральной прокуратуре Украины. Первым, намного раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11-ти часов утра, приехал Записоцкий.

Как отмечает источник, Павелко прибыл на место в сопровождении охранника и в наряде, маскировавшем лицо. Проведя в помещении несколько часов, глава УАФ покинул Генпрокуратуру, подписав перед этим выдвинутое ему подозрение.

Отметим, что руководителя украинского футбола подозревают в хищении денег. К слову, Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.

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фото Андрей Павелко Юрий Записоцкий прокуратура Украинская ассоциация футбола
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Источник FootballHub
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Анатолій Чорнобук
Мабуть вже кандидат на його посаду є...
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Gargantua
такие чесные глаза, что даже не верится
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