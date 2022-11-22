Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Тоже самое сделал и Записоцкий
Президент УАФ Андрей Павелко и Генеральный секретарь украинской ассоциации Юрий Записоцкий во вторник, 22-го ноября, появились по вызову в Генеральной прокуратуре Украины. Первым, намного раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11-ти часов утра, приехал Записоцкий.
Как отмечает источник, Павелко прибыл на место в сопровождении охранника и в наряде, маскировавшем лицо. Проведя в помещении несколько часов, глава УАФ покинул Генпрокуратуру, подписав перед этим выдвинутое ему подозрение.
Отметим, что руководителя украинского футбола подозревают в хищении денег. К слову, Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.
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