Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Президент УАФ Андрей Павелко и Генеральный секретарь украинской ассоциации Юрий Записоцкий во вторник, 22-го ноября, появились по вызову в Генеральной прокуратуре Украины. Первым, намного раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11-ти часов утра, приехал Записоцкий.

Как отмечает источник, Павелко прибыл на место в сопровождении охранника и в наряде, маскировавшем лицо. Проведя в помещении несколько часов, глава УАФ покинул Генпрокуратуру, подписав перед этим выдвинутое ему подозрение.

Отметим, что руководителя украинского футбола подозревают в хищении денег. К слову, Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.