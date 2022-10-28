Источник: В доме Павелко проведен обыск

В доме президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко состоялся обыск. Как утверждает источник, ссылаясь на документы Национальной полиции Украины, правоохранители побывали в доме у футбольного чиновника еще 18 октября. Согласно приведенной информации, в уголовном производстве Павелко якобы числится «свидетелем».

Ранее 47-летний Павелко заявил, что в настоящий момент идет атака на украинский футбол как извне, так и изнутри. Якобы все это делается с целью его смещения с поста руководителя УАФ.

Согласно неофициальной информации, Андрей Павелко до сих пор находится за пределами Украины, которые он покинул из-за поездки, связанной с работой по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Сообщалось, будто в Украине Павелко ждет вручение подозрения в уголовном производстве.