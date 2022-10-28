Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: В доме Павелко проведен обыск
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 20:45 |
3129
19

Источник: В доме Павелко проведен обыск

Президент УАФ является фигурантом уголовного производства

28 октября 2022, 20:45 |
3129
19
Источник: В доме Павелко проведен обыск
УАФ. Андрей Павелко

В доме президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко состоялся обыск. Как утверждает источник, ссылаясь на документы Национальной полиции Украины, правоохранители побывали в доме у футбольного чиновника еще 18 октября. Согласно приведенной информации, в уголовном производстве Павелко якобы числится «свидетелем».

Ранее 47-летний Павелко заявил, что в настоящий момент идет атака на украинский футбол как извне, так и изнутри. Якобы все это делается с целью его смещения с поста руководителя УАФ.

Согласно неофициальной информации, Андрей Павелко до сих пор находится за пределами Украины, которые он покинул из-за поездки, связанной с работой по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Сообщалось, будто в Украине Павелко ждет вручение подозрения в уголовном производстве.

По теме:
Европейский суд принял иск УАФ о компенсации ущерба, причиненного рашистами
ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»
Заявление УАФ: клубы УПЛ могут заказывать на матчи один из фургонов VAR
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко рассказал, что думает о путине
Бокс | 27 октября 2022, 21:45 13
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине

Василий ушел от прямого ответа

МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Футбол | 28 октября 2022, 03:45 1
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»

Экс-тренер «Днепра» рассказал о финале Лиги Европы 2015 против «Севильи»

Аталанта готовится к продаже Малиновского
Футбол | 28.10.2022, 18:16
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
Футбол | 28.10.2022, 14:59
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
ФОТО. Вес не в норме. Как сейчас выглядит Евгений Селезнев
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
Футбол | 28.10.2022, 18:50
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
Хладнокровный разгром. Заря уверенно переиграла Металлист 1925 в Киеве
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gvs58
Та невже і у нас закон працює!? Довго очікували!
Ответить
+5
20052011
Неужели в этой стране восторжествует справедливость и коррупционера павелку осудят, посадят и конфискуют имущество??? Даже в самом приятном сне такое не снилось.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
romario1501
І як казав Гліб Жеглов : ти вже лишніх років півтора на свободі ходиш )
Ответить
+2
Павло Павленко
Посадити  цю  гниду.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Max77
Кесарю-кесарево
Ответить
+1
Footbulka
О! Павелка Сосать
Ответить
0
Александр
Так это было ещё 18 октября а пишут как новость дня 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
сомневаюсь, что Павелко вернется в Украину
Ответить
0
zhyr
Перед тим, як радіти, почитайте про бочковського, главу ДСНС)))
Ответить
-2
zhyr
Посадять. Відпустять. Відновлять на посаді. Виплатять моральну шкоду з держбюджету. Ну, як завжди)))
Ответить
-2
Спец_лавочник
Рыжий ахмэтдэтэкович  Пввелку уже не поможет, спасайся голуб мира
Ответить
-2
mastorent
пишите, когда уже наконец посадят. детали неинтересны
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
umnuy2
следаки в шубах были
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 102
Футбол
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
26.10.2022, 21:05 3
Баскетбол
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59
Теннис
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
5-й тур ЛЧ. Все таблицы. Определено 12 из 16 клубов, вышедших в 1/8 финала
27.10.2022, 00:45
Футбол
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию
26.10.2022, 17:51
Футбол
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
28.10.2022, 11:45 15
Бокс
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
27.10.2022, 14:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности