Андрей ПАВЕЛКО: «Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко признался, что намерен добиваться исключения футбольного союза рашистов из числа членов УЕФА и ФИФА.

«Сегодня приспешники главного российского террориста путина доложили ему, что готовы включить клубы из временно оккупированных регионов Украины в чемпионат россии. Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри. Мы оказываем им мощное сопротивление! УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении рфс. А именно, мы будем требовать исключения россии из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций. Это первое.

Второе. Параллельно, прорабатывая много вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2030, в общении с коллегами постоянно акцентирую внимание на судьбах наших временно оккупированных террористами городов. Все они благодаря героизму ВСУ скоро будут деоккупированы, а дети, проживающие в Крыму, Донецке, Херсоне, Луганске, после освобождения обязательно должны быть привлечены к мероприятиям чемпионата мира.

И поэтому, в рамках работы над заявкой ЧМ, принято решение о предоставлении региональным подразделениям УАФ всех временно оккупированных областей и Крыма специального статуса. Они начинают работу над комплексным планом мероприятий по интеграции детей ВОТ в футбольную жизнь по украинской повестке дня. И она будет предусматривать оперативное обновление уже на деоккупированных территориях центров развития, спортивных академий, детских школ, восстановление турниров и чемпионатов

Еще один важный вопрос – это восстановление футбольной инфраструктуры наших городов и Крыма после деоккупации и привлечения ее к мероприятиям будущего ЧМ. Снова выражаю огромную благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощь в восстановлении футбольной жизни в нашем государстве и верю, что при его поддержке мы успешно реализуем и эту цель!

Главная же задача, которую я ставлю перед собой и нашей командой, чтобы дети со всей Украины в международно признанных ее границах имели одинаковые возможности стать участниками исторического чемпионата мира. А моя личная мечта, чтобы в составе национальной сборной в матчах ЧМ-2030 сыграли самые талантливые представители из Крыма, Донбасса, Херсона», – написал Павелко среди прочего в своем Фейсбуке.