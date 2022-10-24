Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
Боевые действия, видимо, не помеха
Вице-премьер рф дмитрий чернышенко доложил президенту владимиру путину о том, что аннексированные у Украины территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей намерены интегрировать в росссийский футбольный чемпионат.
Чернышенко заявил, что российский футбольный союз готов «принять новые территории» и проводить там официальные матчи чемпионатов.
При этом сейчас на аннексированных территориях ведутся боевые действия, а ВСУ пытаются вернуть их под контроль Украины.
5 октября путин подписал указ о «вхождении в состав рф новых территорий».
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