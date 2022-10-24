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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 17:11 | Обновлено 24 октября 2022, 17:37
1957
4

Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях

Боевые действия, видимо, не помеха

24 октября 2022, 17:11 | Обновлено 24 октября 2022, 17:37
1957
4
Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
khersonci.com.ua

Вице-премьер рф дмитрий чернышенко доложил президенту владимиру путину о том, что аннексированные у Украины территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей намерены интегрировать в росссийский футбольный чемпионат.

Чернышенко заявил, что российский футбольный союз готов «принять новые территории» и проводить там официальные матчи чемпионатов.

При этом сейчас на аннексированных территориях ведутся боевые действия, а ВСУ пытаются вернуть их под контроль Украины.

5 октября путин подписал указ о «вхождении в состав рф новых территорий».

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российско-украинская война Владимир Путин (х..ло) Дмитрий Чернышенко чемпионат россии по футболу
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Источник Р-Спорт
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Комментарии 4
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Andrey_1992
не встигнуть, скоріш Шахтар і Зоря повернуться додому до Донецька і Луганська відповідно
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+6
Gargantua
а какая им разница, в международных турнирах они все равно забанены
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+1
romeoboss
Ще ці уебки там едять!
Що в них за мріі!
Аби нам насолить! Ублюдки!
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+1
DK1961
Совершенно однозначно приведет  к почти вечной дисквалификации РФ во всех турнирах - как ФИФА, так и УЕФА. Нехай играют. Сами  с собой. И БОЛЬШЕ НИ С КЕМ.
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0
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