Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях

Вице-премьер рф дмитрий чернышенко доложил президенту владимиру путину о том, что аннексированные у Украины территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей намерены интегрировать в росссийский футбольный чемпионат.

Чернышенко заявил, что российский футбольный союз готов «принять новые территории» и проводить там официальные матчи чемпионатов.

При этом сейчас на аннексированных территориях ведутся боевые действия, а ВСУ пытаются вернуть их под контроль Украины.

5 октября путин подписал указ о «вхождении в состав рф новых территорий».