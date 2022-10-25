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25 октября 2022, 04:34 | Обновлено 25 октября 2022, 04:38
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«Нам бояться нечего». На болотах сознательно идут против футбольных законов

Рашисты намерены включить клубы украинского Крыма в свой чемпионат

25 октября 2022, 04:34 | Обновлено 25 октября 2022, 04:38
101
0
«Нам бояться нечего». На болотах сознательно идут против футбольных законов
Twitter

Некто именуемый губернатором Севастополя михаил развожаев заявил, что футбольные команды из Крыма должны в будущем сезоне стать участниками чемпионата рф во втором дивизионе. Такое заявление воодушевило депутата госдумы рашистов романа терюшкова на публичное подтверждение попрания всех футбольных законом со стороны рфс и иже с ним.

«Лучше поздно, чем никогда – это решение нужно было принимать еще в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали частью рф. Что касается возможных санкций от ФИФА и УЕФА, то они и так нас исключили, еврокубков нам сто процентов не видать. Так что наша главная задача – развивать внутренние чемпионаты и сделать их абсолютно конкурентными. Нас и так выдавили из международной федерации, наплевав на все уставы Олимпийской хартии. Поэтому нам бояться нечего – нужно создавать нормальный, конкурентный чемпионат», – заявило «лицо», якобы избранное народом рф в главный законодательный орган московии.

Как известно, в настоящий момент УЕФА и ФИФА, учитывая факт аннексии Крыма рашистами, юридически считают территорию полуострова вне компетенции футбольных властей рф. Те же, в свою очередь, готовы в открытую существующие правила нарушать.

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Источник Sport.ua
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