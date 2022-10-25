Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко находится за рубежом и не спешит возвращаться в Украину. Об этом сообщает журналист и общественный активист Константин Андриюк.

«Павелко сейчас за границей. А в Украине прямо на границе его ждет вручение подозрения в уголовном производстве.

Это будет незабываемое возвращение действующего президента УАФ. Я верю, что оно будет!», – написал Андриюк в телеграме.

Ранее Павелко заявил, что враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри.