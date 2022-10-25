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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 19:25 | Обновлено 25 октября 2022, 19:35
1427
3

Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»

Константин Андриюк с нетерпением ждет возвращения президента УАФ

25 октября 2022, 19:25 | Обновлено 25 октября 2022, 19:35
1427
3
Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко находится за рубежом и не спешит возвращаться в Украину. Об этом сообщает журналист и общественный активист Константин Андриюк.

«Павелко сейчас за границей. А в Украине прямо на границе его ждет вручение подозрения в уголовном производстве.

Это будет незабываемое возвращение действующего президента УАФ. Я верю, что оно будет!», – написал Андриюк в телеграме.

Ранее Павелко заявил, что враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри.

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Константин Андриюк Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Александр
Павелко играл постоянно на контору потому и не было расследований .Матч Минай Шахтер чисто Павелко организовывал .Севидова послали договариваться с игроками .Когда вспыхнул скандал Павелко замял сходу и никто не расследовал 
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0
Александр
Понятно было что Козловский знал что готовится арест Павелко иначе бы он рот не открыл .У Порошенко были расставлены смотрящие за всеми видами деятельности .Павелко был смотрящим в футболе .Если они бездпрному тренеру Шевченко платили по 3 млн евро в год то представьте какие деньги там ходили 
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0
Выталкиватель парашутистов
Костя, давай прекращай охоту на лосей, пора начать конкретно мочить эту ОПГ УАФ во главе с ее предводителем павелкой.У тебя это и раньше очень хорошо получалось, нужен локомотив, за которым потянутся все колеблющиеся и сочувствующие... Надеюсь ты понял, кто это пишет.
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