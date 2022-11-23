Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ

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В группе F чемпионата мира 2022 года собралась пара коллективов, которые заняли два из трех мест на пьедестале почета предыдущего Мундиаля в россии. Бельгия – бронзовый, а Хорватия – серебряный призеры чемпионата мира 2018 года, и это крупнейшие достижения этих команд в истории их выступлений на мировых первенствах.

Сборная Канады примет участие в планетарном празднике футбола лишь во второй раз, а команда Марокко второй раз подряд квалифицировалась в финальную часть ЧМ и точно попытается впервые с 1998 года одержать первую победу в Катаре.

Бельгия

Бельгия – безусловный фаворит этого квартета и тот коллектив, который в каждой квалификации среди первых бронирует места на чемпионаты Европы и мира. О силе и стабильности команды Роберто Мартинеса свидетельствует и вторая позиция в рейтинге ФИФА – выше «красных дьяволов» располагаются только кудесники мяча из Бразилии.

Но, в отличие от последних отборочных кампаний, в последней бельгийцы несколько сбавили темп. Ни Уэльс, ни Чехия не смогли посягнуть на первое место Бельгии в группе E, однако Кевину Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Ко оппоненты нервишки все же потрепали. Обе сборные отобрали у них очки в домашних матчах, а то, что нынешняя Бельгия далеко не безгрешна, доказала даже сборная Эстонии – традиционный аутсайдер отборочных циклов, который, тем не менее, отправил три мяча в ворота фаворитов группы.

А вот в Лиге Наций Бельгия дважды оступилась в противостоянии Бенилюкса Нидерландам, причем домашнее поражение получилось наиболее болезненным – 1:4. Из-за этого команда Мартинеса финишировала в своей группе лишь второй и не попала в финальный турнир.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Роберто Мартинес – неоднозначная личность, находящаяся во главе сборной Бельгии уже более шести лет. С одной стороны, именно при Мартинесе бельгийцы превратились в футбольную машину, крушащую всех и вся на своем пути.

49-летний специалист уже оставил свой след в истории «красных дьяволов». После успешно проведенного группового турнира Евро-2020 Мартинес с 46 победами за период своей работы стал самым успешным тренером этой команды. Более того, с сентября 2018 по февраль 2021 Бельгия была лидером рейтинга ФИФА.

Но даже несметное количество побед меркнет перед способностью побеждать в больших матчах и выигрывать титулы. И именно этого Мартинес так с Бельгией и не достиг. Кто-то скажет, что для некогда середнячка европейского футбола бронза ЧМ-2018 тоже является серьезным подспорьем, но кадровый потенциал этой команды точно не уступает сборным Франции и Италии. А они, в отличие от Бельгии, являются действующими чемпионами мира и Европы.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брейне

Бельгия обладает поистине золотым поколением мастерских игроков, но на фоне всей этой россыпи талантов продолжает выделяться полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Если Де Брюйне получает мяч в ключевых зонах, это позволяет Бельгии проникать в финальную треть соперников и создавать предпосылки для взятия ворот.

В «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дает ему свободу в атакующих действиях. Де Брюйне формально играет в полузащите в расстановке 4-3-3, но, по сути, он является «вольным художником» и своими действиями влияет на игру команды впереди. Точно так же Мартинес старается использовать Кевина и в сборной Бельгии. Расстановка 3-4-2-1 позволяет хавбеку свободно перемещаться по полю и поддерживать игру как в центре, так и в широких зонах, и, безусловно, в штрафной площадке.

Данные его выступлений в АПЛ демонстрируют, что 31-летний футболист прямо сейчас находится на пике своей карьеры, и это прекрасная новость для тренерского штаба и его партнеров по сборной. 85,7% - впечатляющий процент эффективности успешных передач в атакующие зоны объясняет то, почему Де Брюйне считается одним из лучших распасовщиков мирового футбола.

Но атакующие способности Де Брюйне также делают его одним из лучших игроков в финальной трети. 2,72 удара, 0,51 голевых передачи и 0,38 гола в среднем за 90 минут игры – лидер сборной Бельгии успешно делает разницу за «Ман Сити» в АПЛ и будет ключевым аргументом для «красных дьяволов» в борьбе за трофей в Катаре.

Заявка

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Симон Миньоле («Брюгге»), Кун Кастелс («Вольфсбург»)

Защитники: Ян Вертонген, Зено Дебаст (оба – «Андерлехт»), Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ваут Фас, Тимоти Кастань (оба – «Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Тома Менье («Боруссия Дортмунд»)

Полузащитниики: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Амаду Онана («Эвертон»), Аксель Витсель, Янник Карраско (оба – «Атлетико Мадрид»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Торган Азар («Боруссия Дортмунд»)

Нападающие: Эден Азар («Реал Мадрид»), Шарль де Кетеларе («Милан»), Леандро Троссард («Брайтон»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Жереми Доку («Ренн»), Ромелу Лукаку («Интернационале»), Мичи Батшуайи («Фенербахче»), Лои Опенда («Ланс»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Бельгия – Канада (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

27 ноября

Бельгия – Марокко (15:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

1 декабря

Хорватия – Бельгия (17:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

Перспективы

Индивидуальное мастерство исполнителей, которыми обладает тренерский штаб сборной Бельгии, позволяет «красным дьяволам» от турнира к турниру демонстрировать определенный высокий уровень и удерживать эту планку.

Тем не менее, Бельгия остается без трофеев, а, наверно, самый звездный состав в рамках предстоящего ЧМ-2022 моложе не становится и обладает, возможно, последним шансом выиграть трофей на уровне сборных.

После выхода в четвертьфинал в Бразилии в 2014 году и полуфинала в россии в 2018 году и сборная Бельгии, и ее болельщики рассчитывают на большее. Осталось только трансформировать огромный индивидуальный потенциал исполнителей в эффективную командную игру, и это решающий вызов для тренерского штаба сборной.

Но, оглядываясь на турнирную сетку, где бельгийцам по пути могут повстречаться немцы, испанцы, бразильцы или португальцы, и учитывая уровень лояльности ассоциации к нынешнему тренерскому штабу, выход в полуфинал в Катаре, вероятно, также будет воспринят как успех.

Прогноз: первое место в группе

Канада

В последний раз сборная Канады играла на чемпионате мира спустя пару месяцев после того, как произошла авария на Чернобыльськой АЭС, а мир столкнулся с крупнейшей техногенной экологическо-гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны.

Канадцы приняли участие на чемпионате мира 1986 года и покинули турнир без победы, ничьей или хотя бы забитого мяча, а в третьем туре группового турнира эту команду благодаря голам Олега Блохина и Александра Заварова обыграла сборная СССР.

Традиционно не хватавшая звезд с неба сборная Канады неожиданно получила усиление в виде нового поколения звездных игроков –Альфонсо Дэвиса и Джонатана Дэвида. И уже на пути к ЧМ-2022 канадская команда выиграла отборочный турнир, оставив позади традиционно мощные сборные США и Мексики.

Несмотря на равенство очков с Мексикой (по 28), Канада забила больше всех и пропустила меньше всех в квалификации, так что долгожданное появление этой команды в Катаре будет абсолютно заслуженным.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Хердман

Джон Хердман на протяжении 12 лет (2006-2018) работал в женском футболе, и его имя в Канаде, прежде всего, ассоциируется с успехами женской национальной сборной.

Но в 2018 году Хердман стал главным тренером мужской национальной команды. Более того, футбольная ассоциация сделала его ответственным фактически за всю пирамиду развития футбола в сборных. Нынче 47-летний функционер также занимает пост директора футбола и отвечает за развитие юношеского футбола, начиная с возрастной категории U-14.

При Хердмане сборная Канады скакнула с 77 на 33 место в рейтинге ФИФА и впервые за 36 лет вышла в финальную часть мирового первенства.

Достигнув такого прогресса, канадская сборная с нынешним тренером точно не поедет в Катар в качестве туристов.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Вне сомнений, именно с Альфонсо Дэвисом связаны надежды всех, кто будет болеть за сборную Канады на ЧМ-2022.

Суперзвезда мюнхенской «Баварии», родившийся у либерийских родителей в канадском лагере для беженцев, иммигрировал в Канаду вместе со своей семьей в 2005 году. Его переход из скромного «Ванкувера» в стан топ-клуба мирового футбола – беспрецедентен в контексте того, какого уровня футболистом он впоследствии стал.

Несмотря на то, что он будет играть на позиции атакующего левого полузащитника, на которой он выступал в «Ванкувере», Дэвис является настолько всесторонне развитым игроком, что не исключено, что тренерский штаб будет использовать его на разных позициях для борьбы за положительный результат в каждой игре.

Физические данные Дэвиса, которые позволяют «Баварии» эффективно обороняться и контрпрессинговать, могут помочь сборной Канады на ЧМ. Ясно, что канадцы в качестве аутсайдеров группы будут уповать на контратаки, и возможности Дэвиса для использования скоростного дриблинга могут стать решающим фактором для достижения канадцами первых исторических успехов в Катаре.

Заявка

Вратари: Милан Борян («Црвена Звезда»), Дейн Сент-Клэр («Миннесота Юнайтед»), Джеймс Пантемис («Монреаль»)

Защитники: Стивен Витория («Шавиш»), Камал Миллер, Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон (все – «Монреаль»), Донил Хенри («Ванкувер»), Дерек Корнильюс («Панетоликос»), Самуэль Адекугбе («Хатайспор»), Ричи Ларея («Торонто»)

Полузащитниики: Стивен Эуштакиу («Порту»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Самюэль Пьетт, Исмаэль Коне, Марк-Энтони Кей (все – «Монреаль»), Джонатан Осорио («Торонто»), Дэвид Уотерспун («Сент-Джонстон»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Лиам Миллар («Базель»), Лиам Фрейзер («Дейнзе»)

Нападающие: Кайл Ларин, Тейджон Бьюкенен (оба–- «Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Лукас Каваллини («Ванкувер»), Айк Угбо («Труа»), Джуниор Хойлетт («Рединг»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Бельгия – Канада (21:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

27 ноября

Хорватия – Канада (18:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

1 декабря

Канада – Марокко (17:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

Перспективы

Трудно быть на хорошем счету у букмекеров в группе с Бельгией и Хорватией, но Канада в Катаре будет «темной лошадкой».

Это не ноунейм, которому повезло вытянуть счастливый билет на чемпионат мира. Надежная защита и реактивные выходы из обороны в атаку – вот визитная карточка этой сборной. Наверняка канадцы будут держать в напряжении каждого соперника в своем квартете и преподнесут не один сюрприз на турнире. Сборная Канады - молодой и голодный до больших успехов коллектив. Их попадание на Мундиаль уже является большим успехом, но вряд ли «кленовые» на этом остановятся.

Прогноз: 3 место в группе

Хорватия

Сборная Хорватии, занявшая второе место на чемпионате мира 2018 года, будет стремиться повторить этот успех четыре года спустя, пытаясь пробиться из группы F на пьедестал почета.

Эти ожидания небеспочвенны: хорваты убедительно прошли как кампанию в Лиге Наций, так и отборочный турнир к чемпионату мира. В группе H квалификации ЧМ-2022 Хорватия оказалась сильнее россии, Словакии и Словении, а в Лиге наций «клетчатые» выиграли группу с Францией, Данией и Австрией, пробившись в плей-офф турнира.

В Катар едет опытная команда, сформированная в поголовном большинстве из исполнителей, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов. В списке Златко Далича есть и опытнейшие ветераны, которым почти удалось выиграть золото Мундиаля в 2018 году – Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич и Домагой Вида.

У хорватской команды есть все необходимые ингредиенты для еще одного феерического перформанса на предстоящем мировом первенстве.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Златко Далич начал свою работу со сборной Хорватии матчем против команды Украины (2:0) в отборочном цикле ЧМ-2018. С тех пор 56-летний специалист успел вывести «клетчатых» на два чемпионата среди сильнейших сборных планеты, а на предыдущем даже стал вице-чемпионом мира.

Помимо этого хорватская команда были среди 16-ти лучших команд Старого Света на Евро-2020, выиграла группу Лиги наций с Францией, Данией и Австрией, обеспечив себе участие в Финале 4-х и уже готовится к новым футбольным приключениям в Катаре.

Как бы ни выступила Хорватия на Мундиале 2022 года, футбольная общественность должна быть благодарной Даличу за те успехи, которых достигла эта сборная за последние годы. А он, вероятно всего, покинет команду после чемпионата мира.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич, и разве могут быть какие-либо сомнения? В свои 37 лет Модрич по-прежнему остается одним из лучших полузащитников мирового футбола, выигрывает трофеи с мадридским «Реалом» и является самым влиятельным игроком в национальной сборной.

И все же чемпионат мира в Катаре наверняка будет последним крупным турниром для капитана хорватской сборной. Этот футболист выиграл все возможные призы на клубном уровне, но победа со сборной на форуме среди лучших команд мира остается еще несбыточной мечтой для Луки. Реально ли это? Хорватия точно будет среди претендентов на участие в решающих стадиях Мундиаля.

Игровая форма Модрича поражает, ведь он скользит по футбольному полю так, словно этому парню не 37, а 17. Как свидетельствуют атакующие метрики и показатели пасов Модрича, он до сих пор превосходит практически всех конкурентов по позиции в Ла Лиге (прогрессивные пасы, удары, ассисты, голы и другие). Он остается лучшим в том, что делает. А делает на футбольном поле он практически все, включая и оборонительные действия в фазах игры без мяча.

Опыт и футбольный IQ Модрича могут помочь сборной Хорватии далеко пройти на пути к наградам ЧМ-2022. И судя по его форме в нынешнем сезоне (14 результативных действий в 30 матчах «Реала» и сборной во всех соревнованиях), Лука хорош, как никогда.

Заявка

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо Загреб»), Иво Грбич («Атлетико»), Ивица Ивушич («Осиек»)

Защитники: Йосип Станишич («Бавария»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Деян Ловрен («зенит», санкт-петербург), Борна Соса («Штуттгарт»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Домагой Вида («АЕК»), Йосип Юранович («Селтик»), Йосип Шутало («Динамо Загреб»)

Полузащитниики: Ловро Майер («Ренн»), Матео Ковачич («Челси»), Лука Модрич («Реал Мадрид»), Марцело Брозович («Интернационале»), Никола Влашич («Торино»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Сучич («Зальцбург»), Кристиян Якич («Айнтрахт»)

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба - «Динамо Загреб»), Марко Ливая («Хайдук Сплит»), Анте Будимир («Осасуна»)

Ориентировочный состав

Перспективы

Серебряные медалисты 2018 года возвращаются в Катар с мотивацией выступить как минимум не хуже Трудно предсказать, как далеко пройдут хорваты, поскольку многое зависит от того, каким предстанет их турнирный путь после группы.

Никто не ожидал увидеть сборную Хорватии в финале ЧМ-2018, но они заслужили свои серебрянные награды. Схожая ситуация и сейчас: при наличии на турнире сборных Франции, Испании, Бельгии, Бразилии и Аргентины шансы «клетчатых» воспринимаются многими специалистами не большими, чем попадание в плей-офф.

Но Хорватия продемонстрировала умение выигрывать большие сражения и от матча к матчу выжимать максимум, что крайне важно в стыковых играх.

Прогноз: 2-е место в группе

Марокко

Сборная Марокко отправляется на чемпионат мира 2022 года со свежими идеями и омоложенным составом. Бывший тренер команды Вахид Халилходжич был уволен после разногласий с руководством африканской ассоциации по поводу того, как должна управляться команда. Этот факт создавал определенное напряжение в сборной.

Но приход нового наставника Валида Реграги встряхнул команду, а ключевой игрок марокканской сборной Хаким Зиеш вернулся в состав после ссоры с экс-тренером.

Реграги возглавил команду, вышедшую на Мундиаль, только в сентябре. А до этого сборная Марокко со стопроцентным результатом выиграла отборочную группу, пропустив лишь один мяч в шести матчах, а на пути в Катар по сумме двух матчей выбила команду ДР Конго (5:2). Вот только сейчас это уже новая команда с другой идентичностью и идеями.

На ЧМ-2018 сборная Марокко попала в группу, из которой было очень сложно выйти – соперниками африканцев были Португалия и Испания. Два европейских тяжеловеса и сборная Ирана оказались слишком сложными для марокканцев, которым в той кампании удалось набрать всего одно очко.

На предстоящем чемпионате мира расклады на бумаге выглядят чуть проще. Но «атласским львам» будет так же непросто с традиционно мощными Бельгией и Хорватией и сверхмотивированной Канадой.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Менее трех месяцев находится Валид Реграги у руля сборной Марокко. Тем не менее, его появление на тренерском мостике положительно отразилось на «атласских львах». После «Санта-Барбары» имени Вахида Халилходжича с его конфликтом с чиновниками марокканской ассоциации и главной звездой сборной Хакимом Зиешем ситуация в команде стабилизировалась.

Реграги добыл две победы со сборной Марокко в трех матчах, а его команда еще ни разу не проиграла в подготовке к чемпионату мира. Марокканцы обыграли чилийцев и грузин, сыграли вничью с парагвайцами, а главное – оставили свои ворота «на замке» в этих трех поединках.

Десять лет назад 37-летний на тот момент Реграги уже был ассистентом Рашида Таусси в сборной Марокко. Видимо, этот специалист непонаслышке знает, как найти подход к игрокам и сформировать целостный коллектив, готовый к выполнению серьезных задач.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Хаким Зиеш в нынешнем сезоне провел всего 254 минуты на футбольном поле в составе «Челси» и является игроком, о котором, футбольное сообщество успело немного подзабыть.

Хоть клубная кампания Зиеша и оставляет желать лучшего, 29-летний вингер все еще способен делать разницу на поле за сборную, и именно с его талантами связаны надежды болельщиков остаться на ЧМ-2022 дольше трех групповых игр.

В национальной команде его статистика куда внушительнее. Играя на правом фланге атаки, Зиеш в среднем отдает более двух голевых передач и 6,33 удачных пасов в штрафную площадку в среднем за игру.

Эти показатели свидетельствуют, что Зиеш способен создавать опасные моменты для «атласских львов», у которых обязательно будут шансы в групповом турнире, которые нужно будет только реализовать.

«Марокканский волшебник» не обладает самой высокой точностью паса, что объясняется тем, что он привык обострять игру в финальной трети поля. Но креативное мышление лидера сборной Марокко может помочь команде взломать позиционную оборону тех же канадцев, а его команде – наконец-то занять место выше четвертого.

Заявка

Вратари: Яссин Буну («Севилья»), Мунир Мохамеди («Аль-Вахда»), Ахмед Таньяути («Видад»)

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»), Найеф Агерд («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Алла («Видад»), Бадр Банун («Катар»)

Полузащитниики: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард Льеж»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Джабран («Видад»), Ильяс Шаир («Квинз Парк Рейнджерс»), Амин Харит («Марсель»)

Нападающие: Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухлал («Тулуза»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Хеддира («Бари»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Марокко – Хорватия (12:00 по киевскому времени, стадион «Эль Байт»)

27 ноября

Бельгия – Марокко (15:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

1 декабря

Канада – Марокко (17:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

Перспективы

Первый матч сборной Марокко на турнире покажет, есть ли у африканской команды перспективы рассчитывать на выход из группы F в следующий этап соревнований.

Но даже если у подопечных Валида Реграги не сложится с набором очков против фаворитов, можно побороться и за третье место с канадцами, что, учитывая их предыщие выступления, также станет неплохим результатом.

Но, в целом, весь групповой турнир станет сложнейшим испытанием для марокканцев, и велика доля вероятности, что именно эта сборная отправится домой уже в начале декабря.

Прогноз: 4-е место в группе

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