Победы Шахтера и Днепра-1, Малиновский сделал ассист за Аталанту
Главные новости за 9 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 ноября.
1. С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес. Команда продолжает погоню за лидером чемпионата «Днепром-1».
2. Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса. Команда Александра Кучера продолжает лидировать в турнирной таблице.
3. Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси. «Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти.
4. Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки. «Сассуоло» и «Рома» разошлись миром, забив по одному голу.
5. Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу. Сине-желтые очень близки к выходу в следующий раунд квалификации.
6. Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу. Команды на славу зарубились ради победного результата.
7. Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом. Полузащитник может зимой покинуть «Шахтер».
8. Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера. Майкон в январе может переехать в английскую Премьер-лигу.
9. Результаты украинского велогонщика аннулированы из-за запрещенного вещества. Неприятная история для Михаила Кононенко.
10. Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили. Катерина одолела Тамару Зиданшек в трех партиях.
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