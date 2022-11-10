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10 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 03:06
36
0

Победы Шахтера и Днепра-1, Малиновский сделал ассист за Аталанту

Главные новости за 9 ноября на Sport.ua

10 ноября 2022, 03:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 03:06
36
0
Победы Шахтера и Днепра-1, Малиновский сделал ассист за Аталанту
ФК Шахтер Донецк

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 ноября.

1. С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес. Команда продолжает погоню за лидером чемпионата «Днепром-1».

2. Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса. Команда Александра Кучера продолжает лидировать в турнирной таблице.

3. Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси. «Ливерпуль» с трудом прошел в 1/8 финала, переиграв «Дерби» в серии пенальти.

4. Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки. «Сассуоло» и «Рома» разошлись миром, забив по одному голу.

5. Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу. Сине-желтые очень близки к выходу в следующий раунд квалификации.

6. Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу. Команды на славу зарубились ради победного результата.

7. Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом. Полузащитник может зимой покинуть «Шахтер».

8. Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера. Майкон в январе может переехать в английскую Премьер-лигу.

9. Результаты украинского велогонщика аннулированы из-за запрещенного вещества. Неприятная история для Михаила Кононенко.

10. Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили. Катерина одолела Тамару Зиданшек в трех партиях.

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Источник Sport.ua
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