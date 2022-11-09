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  4. Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили
WTA
09 ноября 2022, 20:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 21:01
443
4

Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили

Катерина одолела Тамару Зиданшек в трех партиях

09 ноября 2022, 20:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 21:01
443
4
Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Чили.

В матче второго круга украинка обыграла четвертую сеяную словенку Тамару Зиданшек.

Колина. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 4:6, 6:1

В четвертьфинале Байндл сразится с победительницей матча Деспина Папамихаил (Греция) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра).

На позапрошлой неделе Катерина дошла до финала на 100-тысячнике ITF в Испании.

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Катерина Байндл (Козлова) Тамара Зиданшек WTA Колина
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
У мене в очах рябить, чи Байндл заграла. Неочікувано, але приємно 
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+1
Александр Ад
Одна Катруся зараз з наших,демонструе хоч якийсь успіхіТак тримати!
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+1
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Spectra
Молодец! Набирает форму, главное без травм. Катя может спокойно вернутся в топ-100, в нынешние время для нашего украинского тенниса очень важно, а то всего 2 теннисистки в топ-100....
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0
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