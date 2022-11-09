Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили

Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Чили.

В матче второго круга украинка обыграла четвертую сеяную словенку Тамару Зиданшек.

Колина. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 4:6, 6:1

В четвертьфинале Байндл сразится с победительницей матча Деспина Папамихаил (Греция) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра).

На позапрошлой неделе Катерина дошла до финала на 100-тысячнике ITF в Испании.