Байндл обыграла четвертую сеяную на пути в 1/4 финала турнира в Чили
Катерина одолела Тамару Зиданшек в трех партиях
Украинская теннисистка Катерина Байндл пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Чили.
В матче второго круга украинка обыграла четвертую сеяную словенку Тамару Зиданшек.
Колина. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:4, 4:6, 6:1
В четвертьфинале Байндл сразится с победительницей матча Деспина Папамихаил (Греция) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра).
На позапрошлой неделе Катерина дошла до финала на 100-тысячнике ITF в Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Воздушная тревога внесла коррективы в проведение двух поединков чемпионата УПЛ
«Печальные» новости из Херсонский области