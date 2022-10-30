Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании

30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) не смогла выиграть турнир серии ITF W100 в Испании.

В финале украинка уступила второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал

Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, итальянка сравняла счет. Паолини выиграла 10 из 14 матчей против украинок.

Со следующей недели Катерина поднимется как минимум на 35 позиций в мировом рейтинге.