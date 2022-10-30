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  4. Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании
ITF
30 октября 2022, 12:55 |
580
1

Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании

Украинская теннисистка не смогла выиграть трофей в Лес-Франкесес-дель-Валье

30 октября 2022, 12:55 |
580
1
Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл (Козлова)

30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) не смогла выиграть турнир серии ITF W100 в Испании.

В финале украинка уступила второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).

Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал
Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, итальянка сравняла счет. Паолини выиграла 10 из 14 матчей против украинок.

Со следующей недели Катерина поднимется как минимум на 35 позиций в мировом рейтинге.

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Катерина Байндл (Козлова) Жасмин Паолини ITF Лес-Франкесес-дель-Вальес
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Spectra
Да уж... Редко увидишь как соперница лежит на корте, но Катя бьёт в аут... Этим поражением на топ-100 уменьшаются в разы. Теперь до топ-100, около 155 очков.  Катя заявлена на 3 Челленджера в Латинской Америки, там составы приличные, если повезёт что-то наберет, но для топ-100 этого будет мало...
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