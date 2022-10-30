ITF30 октября 2022, 12:55 |
580
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Байндл проиграла Паолини в финале 100-тысячника ITF в Испании
Украинская теннисистка не смогла выиграть трофей в Лес-Франкесес-дель-Валье
30 октября 2022, 12:55 |
580
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30 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) не смогла выиграть турнир серии ITF W100 в Испании.
В финале украинка уступила второй сеяной Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA).
Лес-Франкесес-дель-Вальес. Финал
Катерина Байндл (Украина) – Жасмин Паолини (Италия) – 4:6, 4:6
Это была вторая встреча теннисисток, итальянка сравняла счет. Паолини выиграла 10 из 14 матчей против украинок.
Со следующей недели Катерина поднимется как минимум на 35 позиций в мировом рейтинге.
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Комментарии 1
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Да уж... Редко увидишь как соперница лежит на корте, но Катя бьёт в аут... Этим поражением на топ-100 уменьшаются в разы. Теперь до топ-100, около 155 очков. Катя заявлена на 3 Челленджера в Латинской Америки, там составы приличные, если повезёт что-то наберет, но для топ-100 этого будет мало...
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