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Верес
09.11.2022, FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:06 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:57
2866
11

С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес

Команда продолжает погоню за лидером чемпионата «Днепром-1»

09 ноября 2022, 17:06 | Обновлено 09 ноября 2022, 17:57
2866
11
С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уже не первый год подряд принимает участие в осенней еврокубковой кампании, поэтому ему нет нужды лишний раз привыкать к тому, что в начале ноября нужно играть матчи посреди недели. И хотя групповые этапы международных турниров из-за приближения начала чемпионата мира-2022 в Катаре уже подошли к концу, «горняки» все же не избежали практики подобных противостояний из-за довольно плотного графика украинской Премьер-лиги.

Коллектив Игоря Йовичевича определенно посвятил предыдущие сутки просмотру матча с участием луганской «Зари», которая минимально уступила «Ингульцу» за несколько дней до очного противостояния против «горняков». В контексте борьбы за зону преследования «Днепра-1» этот результат стоил очень многого, ведь позволял «оранжево-черным» рассматривать номинально гостевое противостояние против ровенского «Вереса» в рамках двенадцатого тура как возможность увеличить отрыв. Почему «номинально гостевое»? Именно коллективу Юрия Вирта пришлось путешествовать из столицы в «Арену Львов», а не наоборот.

Первая половина встречи проходила при полном преимуществе «горняков». Попытка «Вереса» привычным образом построить игру в нападении из глубины потерпела неудачу еще на этапе подготовки к реализации. И нельзя было при этом утверждать, что это стоило команде Йовичевича существенных усилий. «Шахтер» атаковал методично, но не остро . Постоянно гостям не хватало касаний внутри чужого штрафного, хотя игра вообще могла начаться фактически с их гола, если бы прострел от Траоре с левого фланга штрафной еще на второй минуте Бондаренко не перевел бы над воротами с нескольких метров до чужих владений.

Все указывало на то, что «горняки» будут иметь преимущество на мяче и в дальнейшем. И хотя моментов у них при этом почти не было, в завершение первого получаса встречи они все же забили свой гол. Клец неудачно начал борьбу за мяч на левом фланге штрафного против Судакова, и в итоге просто возложил соперника на газон. Мудрик своим шансом воспользовался, пробив в правый верхний угол.
И сразу же «Шахтер» мог закрывать все вопросы по этой игре, однако мощным выстрелом слету из центра штрафной Крыськив лишь проверил на прочность перекладину чужих ворот в завершение подачи Михайличенко с левого фланга. Таким образом, «горняки» просто отсрочили оформление второго забитого мяча со своей стороны до времени после завершения перерыва.

Отдых команды проводили без лишних вмешательств вроде воздушных тревог или чего-то подобного, поэтому совсем не удивительно, что соотношение сил между ними не претерпело никаких изменений.«Верес» лишь после возобновления игры попытался немного подержать мяч на чужой половине поля, однако затем фактически провалил отрезок продолжительностью четверть часа, за который соперники успели создать несколько перспективных случаев, и в конце концов забили свой второй мяч.

Тонкая передача Степаненко в центр штрафного на 65 минуте высвободила пространство для Криськива, которому вообще никто не помешал переиграть голкипера. Йовичевич сразу после этого сделал первую серию замен со своей стороны, которые никак не повлияли на преимущество его команды во владении мячом. Да, «Верес» все же начал иногда заставлять опытного Андрея Пятова работать внутри собственного штрафного, но существенным образом не заставлял «горняков» нервничать.

Для болельщиков, хотя бы раз наблюдавших за матчем «Шахтера» с весомым преимуществом над соперниками, никаких неожиданностей остальные игровые времена не имели. Дончане играли с соперниками в довольно экономном режиме, давая и «красно-черным» попытаться поиграть в контроль под давлением, и самостоятельно несколько раз выбегали в перспективные быстрые атакам. Однако никакого влияния на положение дел на табло ни одна из сторон больше не оказала.

В ближайшие выходные ровенский «Верес» сыграет гостевой матч против «Александрии», а донецкий «Шахтер» будет принимать луганскую «Зарю».

​Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Верес» – «Шахтер» - 0:2
Голы: Мудрик, 30 (с пен), Крыськив, 65

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мельник, Гагун – Кучеров, Клец (Курко, 78) – В. Шарай (М.Сергийчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновский – Гайдучик.

«Шахтер»: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 88) – Степаненко (Назарина, 63) – Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськив – Траоре (Сикан, 73)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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witcher_rr
Шлюшкі рівненські мабуть пару доларів вщяли за щеку,і здалися ще не граючи.
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0
Maks_krot
На минималках уверено в пол силы ,молодцы.  Крыськив с каждым матчем прибавляет ,ещё один топчик появляется  в Шахтёре .С победой родной клуб
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0
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mayakovskiy1
Радует что Шахта  соперников просто не замечает. 
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-2
Злий Глобинець
Криськів - гідна заміна Мудрику! Дмитро молодець. Ще як грав у "клонові", було видно потенціал. А зараз, із такими партнерами - виросте у топа.
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-2
AK.228
Криськів!!✌️👏
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-3
Veter
Шахтёрские харьковчане обеспечили победу но надо таки забивать больше каждую игру
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-4
Лавочкин
Лёгкая победа!
Следующий матч с ФК Девками ,а потом с ФК Довбык и плюс 6 очей в копилку  для Шахтёра .
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-6
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