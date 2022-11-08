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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 20:22 | Обновлено 08 ноября 2022, 20:32
242
0

Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2022, 20:22 | Обновлено 08 ноября 2022, 20:32
242
0
Верес – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 9-го ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Второй матч подряд за несколько дней команда Игора Йовичевича будет играть на «Арене Львов», в то время как соперники проехали полстраны после первой крупной победы в сезоне – над харьковским «Металлистом 1925» (4:1). Ровенский «Верес» таким образом отыгрался за отсутствие голов в играх против «Зари» и «Колоса», в то время как для «Шахтера» победа над «Ингульцом» (3:0) стала лишь очередной в погоне за «Днепром-1». Чемпионы Украины, наверное, думали, что наконец-то отдохнут от еврокубков посреди недели, но не тут-то было.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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