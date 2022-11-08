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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 21:15 | Обновлено 08 ноября 2022, 21:18
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Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Горняки продолжают погоню за «Днепром-1», а «Верес» стремиться попасть в зону еврокубков

08 ноября 2022, 21:15 | Обновлено 08 ноября 2022, 21:18
334
0
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Одним из центральных поединков 12-го тура украинской Премьер-Лиги будет противостояние ровненского «Вереса», который сейчас идет на пятом месте в турнирной таблице и донецким «Шахтером», расположившемся на второй строчке. Игра пройдет на «Арене-Львов» в среду 9 ноября.

Верес

Подопечные Юрия Вирта с хорошим настроением подходят к встрече с одним из ведущих клубов страны. В предыдущем туре они учинили настоящий разгром харьковскому «Металлисту 1925», обыграв его по всем статьям со счетом 4:1. Та победа позволила «Вересу» набрать 17 очков и подняться на пятое место.

Надо отметить, что коллектив из Ровно в целом неплохо выступает в нынешнем сезоне, чаще радуя своих болельщиков, чем огорчая. Достаточно сказать, что команда уже выиграла пять матчей из одиннадцати проведенных, при этом показывая хороший футбол и неуступчивый характер. И это при том, что в составе «Вереса» не так много опытных игроков. Зато главный тренер нередко доверяет молодежи.

И все же пока «Вересу» явно не хватает стабильности, в результате чего удачные игры чередуются с поражениями. И совсем не получаются у ровенских футболистов матчи с теми командами, которые находятся вверху турнирной таблицы украинской Премьер-Лиги. Судите сами, в поединках с теми, кто расположился на данный момент с первого места по восьмое, клуб из Ровно не набрал ни одного очка. В пассиве поражения от «Днепра-1», «Зари», «Колоса» и «Металлиста». С остальными тремя лидерами «Верес» еще не встречался. В том числе и с «Шахтером».

Шахтер

Горняки в первые два осенние месяца выступали сразу на двух фронтах, играя в чемпионате Украины и групповом этапе Лиги чемпионов. Такой сложный график игр, конечно же, потребовал от команды многих затраченных сил, но команда Игоря Йовичевича, в основном, справилась с задачами. Да, не удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, зато «Шахтер» продолжит борьбу в Лиге Европы.

В чемпионате Украины особых провалов тоже не было, но две ничьи с «Металлистом 1925» и «Александрией» позволили главным сейчас конкурентам футболистам «Днепра-1» уйти в небольшой отрыв. Так что приходиться догонять.
Интересно, что в предыдущем туре в матче с «Ингульцом» главный тренер дончан едва ли не впервые в сезоне прибегнул к широкой ротации. Так, не нашлось места в стартовом составе Степаненко, Бондаренко, Петряку и, пожалуй, главной «звезде» сегодняшнего «Шахтера» Мудрику. Но и без них горняки выглядели сильнее, а с выходом на поле во втором тайме Бондаренко и Мудрика, добились уверенной победы с крупным счетом 3:0.

Понятно, что «Шахтеру» сейчас очень не хватает травмированных футболистов, которые явно помогли бы команде. Прежде всего, речь идет о Шведе и Зубкове. Но зато есть возможность проявить себя, тем, кто чаще оказываются в запасе. Кстати, молодой полузащитник Крыськив таким шансом воспользовался сполна и отметился забитым голов в матче с «Ингульцом».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 7 матчей. У «Шахтера» 5 побед, у «Вереса» одна, и еще один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 15-5. В прошлом сезоне была всего лишь одна игра – горняки выиграли 4:1. Голы у них забили Тете, Марлос, Траоре, также поразил свои ворота Мирошник. У «Вереса» отличился Г.Пасич.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Степаненко, Крыськив, Бондаренко, Мудрик, Петряк, Сикан

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мирошник, Гагун, Кучеров, Клец, В. Шарай, Лебеденко, Дахновский, М.Шестаков

Прогноз на противостояние:

Учитывая, как «Верес» играет с лидерами, можно предположить, что и здесь ему будет сложно добиться успеха. Ставим на победу «Шахтера» 3:1.

9 ноября, среда

«Верес» – «Шахтер»
Львов. Стадион «Арена-Львов». Начало в 15.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ВЕРЕС – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:3
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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