09.11.2022, FT 0 : 2
Украина. Премьер лига09 ноября 2022, 18:11 |
1974
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Верес – Шахтер – 0:2. 25 матчей УПЛ без поражений. Видео голов и обзор
Команда Йовичевича преследует лидера «Днепр-1»
09 ноября 2022, 18:11 |
1974
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«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 2:0 благодаря голам Михаила Мудрика с пенальти и Дмитрия Крыськива.
Команда в УПЛ не проигрывает 25 матчей кряду.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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