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Чемпионат Украины
Верес
09.11.2022, FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:11 |
1974
0

Верес – Шахтер – 0:2. 25 матчей УПЛ без поражений. Видео голов и обзор

Команда Йовичевича преследует лидера «Днепр-1»

09 ноября 2022, 18:11 |
1974
0
Верес – Шахтер – 0:2. 25 матчей УПЛ без поражений. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 2:0 благодаря голам Михаила Мудрика с пенальти и Дмитрия Крыськива.

Команда в УПЛ не проигрывает 25 матчей кряду.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Верес - Шахтер Верес Ровно видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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