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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер набрал важные 3 очка, идет гонка с Днепром-1»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:54 |
601
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер набрал важные 3 очка, идет гонка с Днепром-1»

Тренер оценил победу в матче УПЛ

09 ноября 2022, 18:54 |
601
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер набрал важные 3 очка, идет гонка с Днепром-1»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич дал оценку победе в матче УПЛ против «Вереса» со счетом 2:0. Команда продолжает преследовать лидера «Днепр-1».

– Довольны игрой команды в матче с «Вересом»?
– Когда побеждаешь, эмоций больше. Результат по игре, мы заслужили даже больше, чем 2:0, так как мы чаще владели мячом и полностью доминировали. Структура игры после потери мяча также была хорошей, мы продемонстрировали уважение к «Вересу», потому и матч получился серьезным. По моментам счет мог бы быть и больше. Скажу, что эти три очка очень важны для нас в гонке с «Днепром-1». С точки зрения психологии важно удерживать тонус победителя, что радует меня как тренера.

– Повлияла ли воздушная тревога, которая была перед матчем, на настрой футболистов?
– Конечно! Мы живем в таких условиях, когда приходится подстраиваться под политическую ситуацию. Ребята, которые воевали в Донецке, зашли к нам в раздевалку. Мы благодарны им за то, что можем играть в футбол в Украине. Без них было бы невозможно делать свое дело. Повторюсь: спасибо ВСУ и всем людям, которые бьются за нас.

– Сегодня «Шахтер» создал много моментов, но часть из них не были реализованы.
– Вы правы. Это зависит не только от креативности, но и от того, как футболист принимает решение в отдельном эпизоде. Меня больше радует то, как мы эти моменты создаем, а индивидуальное завершение придет со временем. Каждый из игроков может забить, но нельзя сказать, что если кто-то на тренировке будет работать над завершением, то уже в матче с «Зарей» он будет лучше в этом. Все происходит индивидуально, но когда есть моменты, то по законам математики они должны выливаться в результат. Забивать все моменты невозможно. Я вижу, что Бондаренко нервничает, так как в каждой игре у него есть возможности, но он не забивает, также давно не отличался Траоре. Повторюсь: для меня важно, что команда создает предпосылку для последнего удара. Возможно, в первом тайме иногда мы хотели с мячом зайти в ворота, вместо того чтобы подавать, выигрывать подбирания, пробивать дальним ударом вторым темпом. Дальние удары – антивирус против насыщенной обороны. Мы много комбинировали и проходили защиту, но было сложно, ведь «Верес» – крепкая команда, которая хорошо обороняется. Было очень тяжело, но результат идет в актив. Мы с эмоциями ожидаем следующей игры с «Зарей».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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