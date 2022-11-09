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  4. Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 12:12 |
2038
1

Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера

Майкон в январе может переехать в английскую Премьер-лигу

09 ноября 2022, 12:12 |
2038
1
Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

25-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался играть в «Коринтианс», в январе может вернуться в Европу.

Договор аренды Майкона истекает 31 декабря, но возвращаться в Украину бразилец не намерен.

Этим фактором хочет воспользоваться «Брайтон». Главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне работал с «Шахтером», хотел бы видеть Майкона в своей команде.

Для осуществления трансфера «Брайтону» понадобится порядка 8 миллионов евро, и боссы клуба готовы выделить эти средства на покупку игрока в знак демонстрации полного доверия к Де Дзерби.

Накануне сообщалось, что побороться за Майкона намерен и «Коринтианс», в котором хотели бы подписать с хавбеком полноценный контракт.

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Источник Footballnews24.it
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Злий Глобинець
Гроші підуть Шахтарю - чудово! В принципі, Майкон десь стільки і коштує. Інколи перетримує м'яч, але помиляється рідко, холоднокровний і з точним пасом.
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