Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера

25-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался играть в «Коринтианс», в январе может вернуться в Европу.

Договор аренды Майкона истекает 31 декабря, но возвращаться в Украину бразилец не намерен.

Этим фактором хочет воспользоваться «Брайтон». Главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне работал с «Шахтером», хотел бы видеть Майкона в своей команде.

Для осуществления трансфера «Брайтону» понадобится порядка 8 миллионов евро, и боссы клуба готовы выделить эти средства на покупку игрока в знак демонстрации полного доверия к Де Дзерби.

Накануне сообщалось, что побороться за Майкона намерен и «Коринтианс», в котором хотели бы подписать с хавбеком полноценный контракт.