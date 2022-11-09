Доверяют Де Дзерби. Брайтон готов купить хавбека Шахтера
Майкон в январе может переехать в английскую Премьер-лигу
25-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны на правах аренды перебрался играть в «Коринтианс», в январе может вернуться в Европу.
Договор аренды Майкона истекает 31 декабря, но возвращаться в Украину бразилец не намерен.
Этим фактором хочет воспользоваться «Брайтон». Главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, который в прошлом сезоне работал с «Шахтером», хотел бы видеть Майкона в своей команде.
Для осуществления трансфера «Брайтону» понадобится порядка 8 миллионов евро, и боссы клуба готовы выделить эти средства на покупку игрока в знак демонстрации полного доверия к Де Дзерби.
Накануне сообщалось, что побороться за Майкона намерен и «Коринтианс», в котором хотели бы подписать с хавбеком полноценный контракт.
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