Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 11:07 |
239
0

Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону

Бразильский клуб хочет сохранить 25-летнего хавбека

08 ноября 2022, 11:07 |
239
0
Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону
ФК Коринтианс. Майкон

«Коринтианс» начал переговорный процесс с «Шахтером» по поводу центрального полузащитника Майкона, который после начала российско-украинской войны вернулся на родину и начал выступать за «тимау» на правах аренды с разрешения ФИФА.

Агент Алессандро Нуньес, представляющий интересы футболиста, заявил, что руководство «Коринтианса» хотело бы сохранить Майкона в команде на будущее, и уже начало переговоры с «Шахтером».

«Мы в постоянном контакте с Майконом. Президент «Коринтианса» Дуилио лично уже говорил с Майконом и сказал, что хотел бы подписать с игроком постоянный контракт. Это пожелание не только президента, но и болельщиков, и всех нас. Мы начали разговор с «Шахтером», чтобы понять, каковы возможности у Майкона остаться здесь. Мы продолжим общаться и прикладывать все усилия для осуществления трансфера», - заявил агент.

Отметим, что в бразильской Серии А-2022 Майкон сыграл только 14 матчей. С июня по июль, а также с августа по октябрь хавбек находился в лазарете, залечивая повреждения, из-за чего пропустил большую часть поединков команды.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Майкона за 10 миллионов евро, но может рассмотреть предложения и на 8 миллионов.

По теме:
Ньюкасл готов заплатить за Азара 20 млн евро
Экс-вратарь Шахтера продолжит карьеру в Армении
Эден Азар готов покинуть Реал зимой
Коринтианс Шахтер Донецк Майкон трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Globoesporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 07 ноября 2022, 23:15 0
Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций
Днепр-1 против киприотов. Определено время игр 1/16 финала Лиги конференций

Стыковые матчи запланированы на 16 и 23 февраля 2023 года

Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Бокс | 07 ноября 2022, 11:13 8
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему перестал общаться с Ломаченко

Александр признался, что их дружба с Василием завершилась несколько лет назад

Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Теннис | 08.11.2022, 05:57
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Футбол | 07.11.2022, 14:17
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера: пары стыковых матчей Лиги Европы
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2022, 10:40
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 9
Футбол
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
07.11.2022, 22:50 2
Футбол
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
06.11.2022, 16:02 2
Бокс
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
«Не бизнес, а казино». Динамо не может убедить Цыганкова подписать контракт
07.11.2022, 15:25 22
Футбол
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
07.11.2022, 01:40
Биатлон
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности