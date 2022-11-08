Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону
Бразильский клуб хочет сохранить 25-летнего хавбека
«Коринтианс» начал переговорный процесс с «Шахтером» по поводу центрального полузащитника Майкона, который после начала российско-украинской войны вернулся на родину и начал выступать за «тимау» на правах аренды с разрешения ФИФА.
Агент Алессандро Нуньес, представляющий интересы футболиста, заявил, что руководство «Коринтианса» хотело бы сохранить Майкона в команде на будущее, и уже начало переговоры с «Шахтером».
«Мы в постоянном контакте с Майконом. Президент «Коринтианса» Дуилио лично уже говорил с Майконом и сказал, что хотел бы подписать с игроком постоянный контракт. Это пожелание не только президента, но и болельщиков, и всех нас. Мы начали разговор с «Шахтером», чтобы понять, каковы возможности у Майкона остаться здесь. Мы продолжим общаться и прикладывать все усилия для осуществления трансфера», - заявил агент.
Отметим, что в бразильской Серии А-2022 Майкон сыграл только 14 матчей. С июня по июль, а также с августа по октябрь хавбек находился в лазарете, залечивая повреждения, из-за чего пропустил большую часть поединков команды.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Майкона за 10 миллионов евро, но может рассмотреть предложения и на 8 миллионов.
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