Сделают все возможное. Коринтианс начал переговоры с Шахтером по Майкону

«Коринтианс» начал переговорный процесс с «Шахтером» по поводу центрального полузащитника Майкона, который после начала российско-украинской войны вернулся на родину и начал выступать за «тимау» на правах аренды с разрешения ФИФА.

Агент Алессандро Нуньес, представляющий интересы футболиста, заявил, что руководство «Коринтианса» хотело бы сохранить Майкона в команде на будущее, и уже начало переговоры с «Шахтером».

«Мы в постоянном контакте с Майконом. Президент «Коринтианса» Дуилио лично уже говорил с Майконом и сказал, что хотел бы подписать с игроком постоянный контракт. Это пожелание не только президента, но и болельщиков, и всех нас. Мы начали разговор с «Шахтером», чтобы понять, каковы возможности у Майкона остаться здесь. Мы продолжим общаться и прикладывать все усилия для осуществления трансфера», - заявил агент.

Отметим, что в бразильской Серии А-2022 Майкон сыграл только 14 матчей. С июня по июль, а также с августа по октябрь хавбек находился в лазарете, залечивая повреждения, из-за чего пропустил большую часть поединков команды.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов продать Майкона за 10 миллионов евро, но может рассмотреть предложения и на 8 миллионов.