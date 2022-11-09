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Кривбасс
09.11.2022, FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:39
553
0

Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу

Команды на славу зарубились ради победного результата

09 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:39
553
0
Три удаления, два пенальти. Кривбасс минимально обыграл Ворсклу
ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 12-й тур

«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:0

Капич, 50 пенальти

На 7-й минуте Хомченовский не реализовал пенальти (вратарь)

Ловрич, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефери, 18, Кравец, 32, Бацула, 48, Яворский, 49, Фелипе, 90+1

Понедельник, 29 – Сефери, 38, Марлисон, 53

«Кривбасс»: Сарнавский, Понедельник, Ловрич, Вернидуб (Стецьков, 26), Дибанго, Капич, Хомченовский, Банада, Микитишин (Задерака, 63), Дебелко (Устименко, 71), Волошин (Татарков, 71).

Запасные: Клищук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Рябов, Опанасенко, Кораблин.

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Скляр (А.Кравчук, 85), Олейник (Степанюк, 58), Яворский (Фелипе, 58), Сефери, Кравец, Бацула (Толи, 77), Марлисон, Юрченко (Челядин, 77).

Запасные: Исенко, Домолега, Павлюк, Мельничук, Тотре, Козыренко, Кулаковский.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: Украина (г.Львов)

КРИВБАСС – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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