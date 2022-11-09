СКРИПНИК: «Играем как в хоккей: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Кривбасса» (0:1).

— Сумбурная игра обеих команд. Сложно играть, когда две красные карточки, два пенальти. Также у нашего соперника было удаление. Судейство я принципиально не комментирую, это их решение. И я желаю себе когда-нибудь дождаться, чтобы судья тоже сидел и объяснял свои решения. Я тоже хочу послушать их с удовольствием. Могу поблагодарить своих ребят, которые дрались, хотели сравнять счет – шансы были. Также хочу поздравить «Кривбасс» с этой победой.

— Перед матчем вы долго общались с Юрием Вернидубом. Если не секрет, о чем говорили?

— Мы знакомы очень долго. Говорили о ситуации в стране, что у нас происходит, конечно, и о футболе. Но когда играем, мы – принципиальные соперники. Поэтому только могу пожелать Юрию Николаевичу в дальнейшем удачи и побед.

— Вы разбирали «Кривбасс». Сыграла ли команда соперника так, как вы ожидали?

— Я, если честно, не увидел, чтобы Кривбасс менялся. Они играют в свой футбол. И сегодня они играли так, как мы видели их накануне. Но каждый матч – это новая история. Сегодня мы проиграли, но будем бороться и улучшать игру, исправлять ошибки.

— Чего не хватило, чтобы реализовать численное преимущество в первом тайме? Удовлетворены ли вы действиями своей команды в этот промежуток времени?

— В тот отрезок матча я был недоволен. Мы должны играть более спокойно. Мы понимали, что «висели» на карточках люди, но мы даже не доиграли до перерыва, и составы уже были ровными. Менять игрока сразу после желтой карточки еще до перерыва – это тоже слишком, я считаю.

У нас были матчи, которые мы проводили лучше, и результат был другой. Но это не значит, что мы сегодня должны быть обязательно на две головы сильнее. Каждая новая игра – новое распределение сил. Имеющиеся в поединках микронюансы играют большую роль.

Те же стандарты, те же карточки, те же удаления, тот же перерыв из-за тревоги. Ты готовишься, потом на час идешь ждать, потом снова выходишь на поле – все это отражается на игроках. Еще раз говорю: то, как мы провели концовку матча, я могу только поблагодарить своих ребят. Но этого мало, чтобы выиграть.

— Насколько эмоционально повлияла на вашу команду пауза, вызванная воздушной тревогой?

— Это уже не в первый раз, когда прерываются матчи. Не только у нас бывают паузы, многие команды так играют. Конечно, это отражается на футболистах. Ты играешь как в хоккее: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв. Это оставляет свой отпечаток, но это не та причина, по которой мы проиграли, – рассказал Скрипник.