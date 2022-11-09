Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СКРИПНИК: «Играем как в хоккей: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 09 ноября 2022, 21:07
439
3

СКРИПНИК: «Играем как в хоккей: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв»

Главный тренер Виктор Скрипник прокомментировал матч против «Кривбасса»

09 ноября 2022, 20:52 | Обновлено 09 ноября 2022, 21:07
439
3
СКРИПНИК: «Играем как в хоккей: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Кривбасса» (0:1).

— Сумбурная игра обеих команд. Сложно играть, когда две красные карточки, два пенальти. Также у нашего соперника было удаление. Судейство я принципиально не комментирую, это их решение. И я желаю себе когда-нибудь дождаться, чтобы судья тоже сидел и объяснял свои решения. Я тоже хочу послушать их с удовольствием. Могу поблагодарить своих ребят, которые дрались, хотели сравнять счет – шансы были. Также хочу поздравить «Кривбасс» с этой победой.

— Перед матчем вы долго общались с Юрием Вернидубом. Если не секрет, о чем говорили?

— Мы знакомы очень долго. Говорили о ситуации в стране, что у нас происходит, конечно, и о футболе. Но когда играем, мы – принципиальные соперники. Поэтому только могу пожелать Юрию Николаевичу в дальнейшем удачи и побед.

— Вы разбирали «Кривбасс». Сыграла ли команда соперника так, как вы ожидали?

— Я, если честно, не увидел, чтобы Кривбасс менялся. Они играют в свой футбол. И сегодня они играли так, как мы видели их накануне. Но каждый матч – это новая история. Сегодня мы проиграли, но будем бороться и улучшать игру, исправлять ошибки.

— Чего не хватило, чтобы реализовать численное преимущество в первом тайме? Удовлетворены ли вы действиями своей команды в этот промежуток времени?

— В тот отрезок матча я был недоволен. Мы должны играть более спокойно. Мы понимали, что «висели» на карточках люди, но мы даже не доиграли до перерыва, и составы уже были ровными. Менять игрока сразу после желтой карточки еще до перерыва – это тоже слишком, я считаю.

У нас были матчи, которые мы проводили лучше, и результат был другой. Но это не значит, что мы сегодня должны быть обязательно на две головы сильнее. Каждая новая игра – новое распределение сил. Имеющиеся в поединках микронюансы играют большую роль.

Те же стандарты, те же карточки, те же удаления, тот же перерыв из-за тревоги. Ты готовишься, потом на час идешь ждать, потом снова выходишь на поле – все это отражается на игроках. Еще раз говорю: то, как мы провели концовку матча, я могу только поблагодарить своих ребят. Но этого мало, чтобы выиграть.

— Насколько эмоционально повлияла на вашу команду пауза, вызванная воздушной тревогой?

— Это уже не в первый раз, когда прерываются матчи. Не только у нас бывают паузы, многие команды так играют. Конечно, это отражается на футболистах. Ты играешь как в хоккее: вышел – перерыв, снова сыграл – перерыв. Это оставляет свой отпечаток, но это не та причина, по которой мы проиграли, – рассказал Скрипник.

По теме:
Динамо – Александрия. Текстовая трансляция матча
Артем ДОВБИК: «Не виделись с родителями десять месяцев»
Тренер Кривбасса: «В конце игры у некоторых парней ноги сводили судороги»
Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Кривбасс - Ворскла
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 09 ноября 2022, 01:12 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Юрий ВИРТ: «Мудрик - талантище. Даже Карвахаль бегал и читал его номер»
Футбол | 09 ноября 2022, 19:58 0
Юрий ВИРТ: «Мудрик - талантище. Даже Карвахаль бегал и читал его номер»
Юрий ВИРТ: «Мудрик - талантище. Даже Карвахаль бегал и читал его номер»

Тренер «Вереса» оценил поражение от «Шахтера» в матче УПЛ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
Футбол | 09.11.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Днепр-1
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 09.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Война | 09.11.2022, 15:45
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Херсонский коллаборант Стремоусов погиб в ДТП
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
после удаления Ворскла играла хорошо. А до удаления лучше был Кривбас
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
А как в баскетболе берут тайм ауты пачками на клатче  
Значит надо и это предусмотреть в плане на игру
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
Источник: Днепр-1 определил дальнейшую судьбу Довбика
08.11.2022, 00:05 4
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
07.11.2022, 16:05 1
Война
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 7
Другие виды
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
А Лунин им не такой. Реал повторил худшую пропускную серию с сезона-2013/14
08.11.2022, 03:00
Футбол
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
07.11.2022, 19:17 10
Футбол
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
08.11.2022, 05:57 7
Теннис
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
Ливерпуль выставил на трансфер трех игроков
08.11.2022, 17:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности