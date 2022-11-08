В среду, 9 ноября, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс



Достаточно долго среди причин неудач криворожского «Кривбасса» на старте нового сезона называлось банальное отсутствие побед и соответствующая психология, и когда первый успех таки был добыт в игре против петровского «Ингульца» (2:1), казалось, что вот именно сейчас команда Юрия Вернидуба заиграет так, как хочет того опытный главный тренер. На деле же оказалось, что все неравнодушные к «бело-красно-черным» ошиблись в этот раз ровно также, как и при составлении прогнозов перед началом футбольного года. И если в игре против «Динамо» (1:3) шансов зацепиться за результат было изначально немного, с учетом силы соперника, то матч против львовского «Руха» на минувших выходных (1:2) стал очередным провалом в исполнении криворожцев. Они даже вели в счете на протяжении пяти минут второго тайма, но соперники взяли свое.

До начала чемпионата мира-2022 у «Кривбасса» будет очень тяжелый и неоднозначный график, который увенчается региональным дерби против «Днепра-1». Два харьковских клуба, «Металлист» и «Металлист 1925», не дадут перевести дух после предстоящего поединка, поэтому очередная попытка наиграть определенный набор исполнителей стартового состава Вернидубу не удастся. «Кривбасс» провел многообещающую трансферную кампанию этим лет, а его состав с исполнителями уровня голкипера Богдана Сарнавского, защитника Виталия Вернидуба, полузащитника Евгения Банады и нападающего Дениса Устименко вполне потянет и на топ-места УПЛ. Однако ни один из вышеназванных не отыгрывает на свой былой уровень, а команда идет на предпоследнем месте по количеству забитых мячей.

Ворскла



Результаты выступлений «Ворсклы» на старте сезона в чем-то коррелировались с «Кривбассом», однако Виктор Скрипник оказался более успешен на сравнительно продолжительной дистанции. Полтавчане прекрасно понимают, что значит играть без добытых побед в активе, поэтому сейчас стараются зацепиться за малейшую возможность набрать три очка. Очевидно, что ничья против киевского «Динамо» (1:1) придала им уверенности в собственных силах, после чего были обыграны две команды из западной части страны – «Минай» (2:0) и «Львов» (1:0). Что самое важное в этих исходах – «Ворскла» не пропускала голов, что происходит с ней достаточно нечасто в этом сезоне.

Проблема результативности является одной из многих тем, которые беспокоят коллектив на данный момент. Имея в своем составе форвардов уровня Руслана Степанюка, Дениса Олейника, Тауляна Сефери и Марлисона, команда из Полтавы забила меньше, чем пропустила в собственные ворота. Впрочем, все четверо из перечисленных лидируют по количеству голов среди остальных партнеров по команде. Неплохо влился в коллектив и левый защитник Василий Кравец, который отметил возвращение в УПЛ уже двумя ассистами и голом. Не восхитительные показатели Андрея Цурикова из «Александрии», но тоже ничего. «Ворскле» до конца года предстоит безумный календарь с матчами против «Днепра-1», «Шахтера» и «Колоса», поэтому, если не в предстоящей игре брать очки, то когда?

История встреч



Футбольные пути «Кривбасса» и «Ворсклы» ранее пересекались 50 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, Первых лиг Украины и СССР. Наблюдается небольшое преимущество по количеству побед со стороны гостей – 17 успешных игр для «Кривбасса», 15 ничьих, 18 побед «Ворсклы». Последний раз, до реинкарнации «Кривбасса», соперники играли в официальном матче в ноябре 2012 года – игра в Кривом Рогу завершилась победой хозяев со счетом 3:2. У криворожцев отличались Алексей Антонов (2) и Владимир Приемов, а у гостей голы забивали Ахмед Янузи и Роман Безус.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летний днепрянин Виталий Романов, который на своем счету имеет уже 120 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Владимир Володин, а резервным арбитром отработает Александр Дердо. У Романова есть нет опыта проведения матчей с участием «Кривбасса», а с «Ворсклой» он пересекался 14 раз (4 победы, 6 ничьих, 4 поражения).

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Стецьков, Ловрич, Понедельник – Волошин, Капич – Хомченовский, Устименко, Задерака – Дебелко.

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Зайков, Яворский, Пердута – Скляр – Степанюк, Юрченко, Олейник, Сефери – Марлисон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Ворскла» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

9 ноября, среда