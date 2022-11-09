Кривбасс – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча
Минимальная победа команды Юрий Вернидуба
Сегодня, 9 ноября «Кривбасс» Юрия Вернидуба в 12-м туре УПЛ минимально обыграл полтавскую «Ворсклу» Виктор Скрипника – 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:0
Голы: Капич, 50 пенальти
На 7-й минуте Хомченовский не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Ловрич, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефери, 18, Кравец, 32, Бацула, 48, Яворский, 49, Фелипе, 90+1
Удаления: Понедельник, 29 – Сефери, 38, Марлисон, 53
События матча
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