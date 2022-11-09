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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 17:42 |
381
0

Кривбасс – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча

Минимальная победа команды Юрий Вернидуба

09 ноября 2022, 17:42 |
381
0
Кривбасс – Ворскла – 1:0. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 9 ноября «Кривбасс» Юрия Вернидуба в 12-м туре УПЛ минимально обыграл полтавскую «Ворсклу» Виктор Скрипника – 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

«Кривбасс» – «Ворскла» – 1:0

Голы: Капич, 50 пенальти

На 7-й минуте Хомченовский не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Ловрич, 52, Стецьков, 54, Устименко, 90+1 – Сефери, 18, Кравец, 32, Бацула, 48, Яворский, 49, Фелипе, 90+1

Удаления: Понедельник, 29 – Сефери, 38, Марлисон, 53

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Кривбасс).
39’
Таулянт Сефери (Ворскла) получает красную карточку.
29’
Андрей Понедельник (Кривбасс) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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