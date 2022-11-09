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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:03
231
0

Результаты украинского велогонщика аннулированы из-за запрещенного вещества

Неприятная история для Михаила Кононенко

09 ноября 2022, 18:02 | Обновлено 09 ноября 2022, 18:03
231
0
Результаты украинского велогонщика аннулированы из-за запрещенного вещества
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Кононенко

Международный союз велосипедистов (UCI) официально сообщил о том, что результаты украинского велогонщика Михаила Кононенко с чемпионата мира 2022 года в Австралии были аннулированы. В его допинг-пробе за 18 сентября обнаружены следы трамадола.

Применение трамадола не приравнивается к употреблению допинга, а считается лишь нарушением медицинских норм UCI. Поэтому, кроме отмены результатов с чемпионата мира, другие санкции к Кононенко применены не будут, и он может продолжать выступления.

В список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) трамадол войдет лишь с 2024 года, и с того момента его употребление будет расцениваться как допинг. Ранее в аналогичную с Кононенко историю попал звездный колумбиец Найро Кинтана, которому аннулировали шестое место в общем зачете Тур де Франс-2022.

На чемпионате мира-2022 Кононенко выступал в индивидуальной разделке (43-е место) и смешанной эстафете (12-е место).

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Михаил Кононенко велоспорт
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Источник UCI
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