Результаты украинского велогонщика аннулированы из-за запрещенного вещества

Международный союз велосипедистов (UCI) официально сообщил о том, что результаты украинского велогонщика Михаила Кононенко с чемпионата мира 2022 года в Австралии были аннулированы. В его допинг-пробе за 18 сентября обнаружены следы трамадола.

Применение трамадола не приравнивается к употреблению допинга, а считается лишь нарушением медицинских норм UCI. Поэтому, кроме отмены результатов с чемпионата мира, другие санкции к Кононенко применены не будут, и он может продолжать выступления.

В список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) трамадол войдет лишь с 2024 года, и с того момента его употребление будет расцениваться как допинг. Ранее в аналогичную с Кононенко историю попал звездный колумбиец Найро Кинтана, которому аннулировали шестое место в общем зачете Тур де Франс-2022.

На чемпионате мира-2022 Кононенко выступал в индивидуальной разделке (43-е место) и смешанной эстафете (12-е место).