Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
«Сассуоло» и «Рома» разошлись миром, забив по одному голу
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).
У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата. Ассист ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.
В другом матче «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (1:1). У «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У соперника отличился Андреа Пинамонти спустя 5 минут.
Римляне набрали 26 очков и входят в топ-5, а «Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю позицию.
Серия А. 14-й тур, 9 ноября
Лечче – Аталанта – 2:1
Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40
Гол: Сапата (ассист: Малиновский), 40 мин.
Сассуоло – Рома – 1:1
Голы: Пинамонти, 85 – Абрахам, 80
События матча
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