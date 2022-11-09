Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Чемпионат Италии
Лечче
09.11.2022, FT 2 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
09 ноября 2022, 21:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:18
405
1

Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки

«Сассуоло» и «Рома» разошлись миром, забив по одному голу

09 ноября 2022, 21:25 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:18
405
1
Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).

У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата. Ассист ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.

В другом матче «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (1:1). У «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У соперника отличился Андреа Пинамонти спустя 5 минут.

Римляне набрали 26 очков и входят в топ-5, а «Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю позицию.

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Лечче – Аталанта – 2:1

Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40

Гол: Сапата (ассист: Малиновский), 40 мин.

Сассуоло – Рома – 1:1

Голы: Пинамонти, 85 – Абрахам, 80

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Лечче).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Баскиротто (Лечче).
По теме:
WhoScored: Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче
Сассуоло – Рома – 1:1. Обмен уколами в концовке. Видео голов и обзор матча
Лечче – Аталанта – 2:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Лечче Сассуоло - Рома Рома Рим Сассуоло Руслан Малиновский видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Футбол | 09 ноября 2022, 17:06 10
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса

Команда Александра Кучера продолжает лидировать в турнирной таблице

С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес
Футбол | 09 ноября 2022, 17:06 12
С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес
С голами Мудрика и Крыськива. Шахтер без проблем обыграл Верес

Команда продолжает погоню за лидером чемпионата «Днепром-1»

ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Футбол | 09.11.2022, 15:50
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Футбол | 09.11.2022, 20:43
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Бокс | 08.11.2022, 22:51
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
С детского садика за Лечче
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
07.11.2022, 16:40 4
Футбол
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
ФОТО. Дарья Билодид отдыхает в Дубае
07.11.2022, 22:09 7
Другие виды
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
Есть условие. Стало известно, когда в Киеве прекратятся отключения света
07.11.2022, 16:05 1
Война
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
08.11.2022, 12:23
Теннис
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
08.11.2022, 05:57 7
Теннис
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
Еврожеребьевки, соперники Шахтера и Днепра-1, будущее Цыганкова и Довбика
08.11.2022, 06:07
Футбол
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
09.11.2022, 10:48 33
Футбол
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
08.11.2022, 17:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности