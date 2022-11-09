Малиновский сделал ассист, но Аталанта проиграла Лечче. Рома потеряла очки

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).

У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата. Ассист ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.

В другом матче «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (1:1). У «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У соперника отличился Андреа Пинамонти спустя 5 минут.

Римляне набрали 26 очков и входят в топ-5, а «Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю позицию.

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Лечче – Аталанта – 2:1

Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40

Гол: Сапата (ассист: Малиновский), 40 мин.

Сассуоло – Рома – 1:1

Голы: Пинамонти, 85 – Абрахам, 80