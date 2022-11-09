Лечче – Аталанта – 2:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).
У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата. Ассист ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.
Теперь «Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю позицию.
Серия А. 14-й тур, 9 ноября
Лечче – Аталанта – 2:1
Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Баскиротто, 28 мин.
ГОЛ! 2:0. Ди Франческо, 30 мин.
ГОЛ! 2:1. Сапата (ассист: Малиновский), 40 мин.
События матча
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