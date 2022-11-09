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Чемпионат Италии
Лечче
09.11.2022, FT 2 : 1
Аталанта
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Италия
09 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:13
358
0

Лечче – Аталанта – 2:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии

09 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:13
358
0
Лечче – Аталанта – 2:1. Ассист Малиновского. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» в гостях проиграла «Лечче» (1:2).

У хозяев поля забили Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо, а у гостей отличился Дуван Сапата. Ассист ему сделал украинский хавбек Руслан Малиновский.

Теперь «Аталанта» с 27 очками занимает 4-ю позицию.

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Лечче – Аталанта – 2:1

Голы: Баскиротто, 28, Ди Франческо, 30 – Сапата, 40.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Баскиротто, 28 мин.

ГОЛ! 2:0. Ди Франческо, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Сапата (ассист: Малиновский), 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Аталанта).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Лечче).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Баскиротто (Лечче).
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Серия A Лечче Аталанта чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Руслан Малиновский Дуван Сапата Федерико Ди Франческо Федерико Баскиротто
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Источник Sport.ua
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