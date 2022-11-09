ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии

9 ноября «Аталанта» в 14-м туре Серии А на выезде играет с «Лечче».

Украинский легионер бергамасков Руслан Малиновский вышел с первых минут и отличился результативным действием в конце первого тайма.

На 40-й минуте при счете 0:2 украинец ассистировал колумбийскому форварду Дувану Сапату.

Ранее в 12 матчах текущего чемпионата Руслан забил один гол и сделал один ассист.