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  4. ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
Италия
09 ноября 2022, 20:21 | Обновлено 09 ноября 2022, 20:22
2517
0

ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии

Украинский полузащитник отличился ассистом во встрече с «Лечче»

09 ноября 2022, 20:21 | Обновлено 09 ноября 2022, 20:22
2517
0
ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

9 ноября «Аталанта» в 14-м туре Серии А на выезде играет с «Лечче».

Украинский легионер бергамасков Руслан Малиновский вышел с первых минут и отличился результативным действием в конце первого тайма.

На 40-й минуте при счете 0:2 украинец ассистировал колумбийскому форварду Дувану Сапату.

Ранее в 12 матчах текущего чемпионата Руслан забил один гол и сделал один ассист.

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Серия A Лечче Аталанта Руслан Малиновский видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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