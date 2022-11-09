Италия09 ноября 2022, 20:21 | Обновлено 09 ноября 2022, 20:22
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ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
Украинский полузащитник отличился ассистом во встрече с «Лечче»
09 ноября 2022, 20:21 | Обновлено 09 ноября 2022, 20:22
2517
0
9 ноября «Аталанта» в 14-м туре Серии А на выезде играет с «Лечче».
Украинский легионер бергамасков Руслан Малиновский вышел с первых минут и отличился результативным действием в конце первого тайма.
На 40-й минуте при счете 0:2 украинец ассистировал колумбийскому форварду Дувану Сапату.
Ранее в 12 матчах текущего чемпионата Руслан забил один гол и сделал один ассист.
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