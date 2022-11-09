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Италия
09 ноября 2022, 18:56 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:44
327
0

Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты

Украинский хавбек выйдет с первых минут

09 ноября 2022, 18:56 | Обновлено 09 ноября 2022, 19:44
327
0
Сыграет с Лечче. Малиновский возвращается в основу Аталанты
ФК Аталанта

Сегодня, 9 ноября «Аталанта» в 14-м туре Серии А на выезде сыграет с «Лечче». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет в основе своей команды на матч. В основе Малиновский не выходил со времен матча против «Кремонезе» 11 сентября. Всего на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 12 матчах во всех турнирах.

Состав «Аталанты»: Спортьелло, Джимсити, Околи, Руджери, Дзортеа, Пашалич, Де Роон, Соппи, Малиновский, Эдерсон, Сапата

Выход Малиновского ранее анонсировал главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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Источник Sport.ua
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