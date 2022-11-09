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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский точно сыграет с Лечче»
Италия
09 ноября 2022, 14:46 |
260
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский точно сыграет с Лечче»

Украинский хавбек выйдет на поле в ближайшем туре Серии А

09 ноября 2022, 14:46 |
260
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский точно сыграет с Лечче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что из-за тяжелой кадровой ситуации в команде украинский полузащитник Руслан Малиновский примет участие в ближайшем матче Серии А против «Лечче»:

«Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил.

В защите мы можем выпустить Околи и Руджери. У Демирала проблема с коленом».

Матч «Лечче» – «Аталанта» состоится сегодня, 9 ноября. Начало – в 19:30 по Киеву.

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Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Аталанта Лечче Серия A
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Источник ANSA
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