Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Малиновский точно сыграет с Лечче»
Украинский хавбек выйдет на поле в ближайшем туре Серии А
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что из-за тяжелой кадровой ситуации в команде украинский полузащитник Руслан Малиновский примет участие в ближайшем матче Серии А против «Лечче»:
«Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил.
В защите мы можем выпустить Околи и Руджери. У Демирала проблема с коленом».
Матч «Лечче» – «Аталанта» состоится сегодня, 9 ноября. Начало – в 19:30 по Киеву.
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