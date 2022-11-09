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Чемпионат Италии
Сассуоло
09.11.2022, FT 1 : 1
Рома
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Италия
09 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:16
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0

Сассуоло – Рома – 1:1. Обмен уколами в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Италии

09 ноября 2022, 22:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 22:16
80
0
Сассуоло – Рома – 1:1. Обмен уколами в концовке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью (1:1).

У «джалоросси» гол на 80-й минуте забил Тэмми Абрахам. У соперника отличился Андреа Пинамонти спустя 5 минут.

Римляне набрали 26 очков и входят в топ-5.

Серия А. 14-й тур, 9 ноября

Сассуоло – Рома – 1:1

Голы: Пинамонти, 85 – Абрахам, 80

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Абрахам, 80 мин.

ГОЛ! 1:1. Пинамонти, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
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Источник Sport.ua
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